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Общество

В некоторых районах Бишкека 2 марта отключат холодную воду

Из-за ремонта на подстанции «Ново-Южная», которая подает энергию на водозабор «Гагарина», в некоторых районах Бишкека не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, подачу питьевой воды прекратят 2 марта с 9.00 до 17.00 в жилом районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Джунусалиева, Айни и Чайковского.

Воды не будет в Военном комиссариате Ленинского района, учреждении ОП 36/47 УИД МВД, СШ № 55, ОсОО «Яшар», котельных Бишкектеплоэнерго по улице Гагарина, Институте земледелия, бане № 5.

Снизят давление воды в ОсОО «Кока-Кола», ОсОО «Тамга-Таш ЛТД», фирме «Лина», ОсОО «Кыргызконьягы», ОсОО «Комбинат».
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