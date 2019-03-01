Афиша на выходные: 2-3 марта

Театр

2 марта. Сказка «Играем Андерсена»

Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Андерсена.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

2 марта. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетицию очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать ее и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

2 марта. Опера «Кармен»

Сюжет оперы «Кармен» заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме. На сцене Кыргызского театра оперы и балета спектакль ставится в третий раз молодым творческим составом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

3 марта. Водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова»

Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, и отражает не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

2 марта. Выступление иллюзионистов

Great Magic приготовили яркие и запоминающиеся номера нескольких жанров. Ведущий вечера — Константин Костов. Часть денег передадут на лечение четырехлетнего Артура с аутизмом.

АУЦА , 19.00.

2 марта. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

2 марта. Акция «Безопасность — это модно!»

В программе игры, интерактивы, выступление звезд отечественной эстрады, а также показательные выступления команд ЮИДД, конкурсы и викторины на знание Правил дорожного движения, мастер-класс по изготовлению светоотражателей и многое другое.

ТРЦ Bishkek Park, 15.00.

3 марта. Кинопоказ «ПиКей»

ПиКей — инопланетянин. Он высаживается на Землю в городе, расположенном в пустыне Раджастан, для изучения человеческой природы и жизни на Земле. Но планета встретила его довольно грубо — у него украли пульт дистанционного управления, с помощью которого он держал связь с космическим кораблем. Теперь он должен найти пульт, а до тех пор ему придется выживать на Земле по-своему.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

3 марта. Latino Party Maya Show

В программе танцы под зажигательную музыку в стиле латино и не только, фуршет, мастер-класс для новичков, показательные выступления. Dress code — элегантное платье. Возьмите сменную обувь.

«Асанбай-центр», 18.30-22.00.

Выставки, ярмарки

13 февраля — 5 марта. Выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»

Когда вы увидите картины художника, вам не придется задаваться извечным вопросом, о котором люди спорят веками, пытаясь определить тончайшую грань между эротикой и порнографией. Выразительная и открытая нагота, искренняя и правдивая. И никакой академичности, впрочем, как и у большинства художников, живописавших сокровенное.

«Галерея М», 17.30.

19 февраля — 5 марта. Выставка «По мотивам произведений Айтматова»

В выставке примут участие члены Евразийской творческой гильдии из Великобритании, Кыргызстана, Казахстана и России. На открытии вы сможете познакомиться с большинством из них.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1-4 марта. Выставка японского искусства

На выставке представлена серия гравюр Кацусика Хокусая «36 видов горы Фудзи», а также работы участников проекта «Западно-восточные диалоги. Великий Шелковый путь».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1-8 марта. Выставка-ярмарка цветов «Цветочное пробуждение весны»

В основе экспозиции будут представлены великолепные узамбарские фиалки, которые удивят многообразием расцветок и сортов. Также на выставке вы сможете увидеть интересные декоративно-лиственные растения, кактусы и суккуленты, как распространенные, так и редкие.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00-19.00.

1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

2 марта. Благотворительная ярмарка для Айлин

Вы сможете приобрести аксессуары, украшения из кожи, изделия из войлока и многое другое. Часть вырученных средств пойдет на лечение четырехлетней Айлин с опухолью мозга.

Sierra Coffee, 13.00-19.00.

2-3 марта. Выставка кошек «Созвездие бастет»

Вас ждет выставка кошек всех пород, а также ярмарка-продажа породистых котят.

Gym-N-Roll, 10.00-18.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

2 марта. Ikigai Day

Поиск личного Ikigai — это умение находить удовлетворение, истинную радость жизни и осознанность в делах каждый день. Выступят пять спикеров, которые нашли свой икигай и готовы поделиться своей историей. Регистрация по ссылке.

«Асанбай-центр», 11.00.

2 марта. Мастер-класс «Как не оказаться «крабом в ведре»»

Метафора описывает ситуации, когда ваше окружение тянет вас назад и не дает выбраться из «ведра». Вы узнаете, как противостоять психологическому прессингу, сохранить веру в себя и волю к победе, обрести достойных попутчиков по жизни.



Центр «ИнтерАктив», 18.30.

2 марта. Meetup «Как найти работу в IT?»

Приглашаются начинающие программисты, студенты и выпускники вузов и специальных курсов, а также все желающие. Спикеры обсудят требования к молодым специалистам и расскажут, как получить работу в IT-компании. Регистрация по ссылке.

Учебный центр Devcit, 10.50.

2 марта. Мастер-класс «О верности и отношениях»

Измена — это очень болезненная и в то же время очень многогранная и интересная тема. А что вы можете сказать об измене? Спикер — Аида Уметалиева.

Улица Московская, 150, 13.00.

2 февраля. Тренинг «Управление личными деньгами и семейным бюджетом»

Тренинг научит вас ставить четкие финансовые цели, анализировать свои доходы и расходы, вести свой личный финансовый бюджет, покажет, как рассчитать риски и доходность по ценным бумагам и многое другое. Регистрация по телефону 0559610025.

Финансовая компания «Сенти», 10.00.

2, 3 марта. Семинары по культурологии

На этих выходных состоятся лекции «Императорский Китай в истории Средней Азии. Китайские торговые фактории в Чуйской долине» и «Великие цивилизации Азии. Скифы».

OlolohausErkindik, 9.45.

2 марта. Мастер-класс по живописи

Первый мастер-класс цикла проведет президент Международной конфедерации Союзов художников, председатель Союза художников Кыргызстана, народный художник КР Таалай Усубалиев. Материал входит в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 12.00 и 15.00.

3 марта. Семинар «Как помочь ребенку выбрать профессию?»

Вы узнаете о новых специальностях, которые сегодня становятся востребованными во всем мире. Организаторы проведут интереснейшие тренинги, которые помогут выявить профессиональные склонности.

АУЦА, 10.00.

Для детей

2 марта. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

2 марта. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

2 марта. Творческие мастер-классы

В эту субботу пройдут мастер-классы «бисквитные пирожные», «букет из ромашек», «открытка своими руками», «букет из тюльпанов». В стоимость включены материалы. Запись по телефону 0770224525.

Excellent English School, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00.

2, 3 февраля. Кулинарные мастер-классы

Дети приготовят киш и десерт «Двойное сердце». Фартуки и чепчики выдаются. Регистрация по телефону 0703617665.

Студия Parfe, 10.00 и 13.00.

3 марта. Опера для детей «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балеты имени А.Малдыбаева, 11.00.

3 февраля. Уикенд в музее

В рамках акции состоится мастер-класс по лепке пластилином для детей от пяти лет и старше. Преподаватель — художник-постановщик Русского театра драмы имени Ч.Айтматова Николай Жестовский. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.00.

3 марта. Сказка «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

3 марта. Спектакли «Верный друг» и «Токой сааты»

«Верный друг» — история о собаке Акжолтое. Встречи ее с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком. Дети поймут, почему говорят, что лучший друг человека — это собака.

В сказке «Токой сааты» лиса хитростью завладела домиком зайчика, а его самого заперла в погребе. Но недолго ей хозяйничать в домике: друг мишка не только освободил зайчишку, но и заставил лису сидеть в бочке и работать лесными часами.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.