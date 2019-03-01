Афиша на выходные: 2-3 марта

Театр
2 марта. Сказка «Играем Андерсена»
Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Андерсена.
Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.
2 марта. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»
События разворачиваются в театре. На репетицию очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать ее и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
2 марта. Опера «Кармен»
Сюжет оперы «Кармен» заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме. На сцене Кыргызского театра оперы и балета спектакль ставится в третий раз молодым творческим составом.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
3 марта. Водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова»
Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, и отражает не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
Акции, концерты, фестивали, кино
2 марта. Выступление иллюзионистов
Great Magic приготовили яркие и запоминающиеся номера нескольких жанров. Ведущий вечера — Константин Костов. Часть денег передадут на лечение четырехлетнего Артура с аутизмом.
АУЦА , 19.00.
2 марта. Открытый микрофон
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.
Кафе Chicken Star, 21.00.
2 марта. Акция «Безопасность — это модно!»
В программе игры, интерактивы, выступление звезд отечественной эстрады, а также показательные выступления команд ЮИДД, конкурсы и викторины на знание Правил дорожного движения, мастер-класс по изготовлению светоотражателей и многое другое.
ТРЦ Bishkek Park, 15.00.
3 марта. Кинопоказ «ПиКей»
ПиКей — инопланетянин. Он высаживается на Землю в городе, расположенном в пустыне Раджастан, для изучения человеческой природы и жизни на Земле. Но планета встретила его довольно грубо — у него украли пульт дистанционного управления, с помощью которого он держал связь с космическим кораблем. Теперь он должен найти пульт, а до тех пор ему придется выживать на Земле по-своему.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
3 марта. Latino Party Maya Show
В программе танцы под зажигательную музыку в стиле латино и не только, фуршет, мастер-класс для новичков, показательные выступления. Dress code — элегантное платье. Возьмите сменную обувь.
«Асанбай-центр», 18.30-22.00.
Выставки, ярмарки
13 февраля — 5 марта. Выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»
Когда вы увидите картины художника, вам не придется задаваться извечным вопросом, о котором люди спорят веками, пытаясь определить тончайшую грань между эротикой и порнографией. Выразительная и открытая нагота, искренняя и правдивая. И никакой академичности, впрочем, как и у большинства художников, живописавших сокровенное.
«Галерея М», 17.30.
19 февраля — 5 марта. Выставка «По мотивам произведений Айтматова»
В выставке примут участие члены Евразийской творческой гильдии из Великобритании, Кыргызстана, Казахстана и России. На открытии вы сможете познакомиться с большинством из них.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
1-4 марта. Выставка японского искусства
На выставке представлена серия гравюр Кацусика Хокусая «36 видов горы Фудзи», а также работы участников проекта «Западно-восточные диалоги. Великий Шелковый путь».
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
1-8 марта. Выставка-ярмарка цветов «Цветочное пробуждение весны»
В основе экспозиции будут представлены великолепные узамбарские фиалки, которые удивят многообразием расцветок и сортов. Также на выставке вы сможете увидеть интересные декоративно-лиственные растения, кактусы и суккуленты, как распространенные, так и редкие.
Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00-19.00.
1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»
Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.
2 марта. Благотворительная ярмарка для Айлин
Вы сможете приобрести аксессуары, украшения из кожи, изделия из войлока и многое другое. Часть вырученных средств пойдет на лечение четырехлетней Айлин с опухолью мозга.
Sierra Coffee, 13.00-19.00.
2-3 марта. Выставка кошек «Созвездие бастет»
Вас ждет выставка кошек всех пород, а также ярмарка-продажа породистых котят.
Gym-N-Roll, 10.00-18.00.
Мастер-классы, тренинги, акции
2 марта. Ikigai Day
Поиск личного Ikigai — это умение находить удовлетворение, истинную радость жизни и осознанность в делах каждый день. Выступят пять спикеров, которые нашли свой икигай и готовы поделиться своей историей. Регистрация по ссылке.
«Асанбай-центр», 11.00.
2 марта. Мастер-класс «Как не оказаться «крабом в ведре»»
Метафора описывает ситуации, когда ваше окружение тянет вас назад и не дает выбраться из «ведра». Вы узнаете, как противостоять психологическому прессингу, сохранить веру в себя и волю к победе, обрести достойных попутчиков по жизни.
Центр «ИнтерАктив», 18.30.
2 марта. Meetup «Как найти работу в IT?»
Приглашаются начинающие программисты, студенты и выпускники вузов и специальных курсов, а также все желающие. Спикеры обсудят требования к молодым специалистам и расскажут, как получить работу в IT-компании. Регистрация по ссылке.
Учебный центр Devcit, 10.50.
2 марта. Мастер-класс «О верности и отношениях»
Измена — это очень болезненная и в то же время очень многогранная и интересная тема. А что вы можете сказать об измене? Спикер — Аида Уметалиева.
Улица Московская, 150, 13.00.
2 февраля. Тренинг «Управление личными деньгами и семейным бюджетом»
Тренинг научит вас ставить четкие финансовые цели, анализировать свои доходы и расходы, вести свой личный финансовый бюджет, покажет, как рассчитать риски и доходность по ценным бумагам и многое другое. Регистрация по телефону 0559610025.
Финансовая компания «Сенти», 10.00.
2, 3 марта. Семинары по культурологии
На этих выходных состоятся лекции «Императорский Китай в истории Средней Азии. Китайские торговые фактории в Чуйской долине» и «Великие цивилизации Азии. Скифы».
OlolohausErkindik, 9.45.
2 марта. Мастер-класс по живописи
Первый мастер-класс цикла проведет президент Международной конфедерации Союзов художников, председатель Союза художников Кыргызстана, народный художник КР Таалай Усубалиев. Материал входит в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М», 12.00 и 15.00.
3 марта. Семинар «Как помочь ребенку выбрать профессию?»
Вы узнаете о новых специальностях, которые сегодня становятся востребованными во всем мире. Организаторы проведут интереснейшие тренинги, которые помогут выявить профессиональные склонности.
АУЦА, 10.00.
Для детей
2 марта. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.
2 марта. Сказка «Теремок»
На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
2 марта. Творческие мастер-классы
В эту субботу пройдут мастер-классы «бисквитные пирожные», «букет из ромашек», «открытка своими руками», «букет из тюльпанов». В стоимость включены материалы. Запись по телефону 0770224525.
Excellent English School, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00.
2, 3 февраля. Кулинарные мастер-классы
Дети приготовят киш и десерт «Двойное сердце». Фартуки и чепчики выдаются. Регистрация по телефону 0703617665.
Студия Parfe, 10.00 и 13.00.
3 марта. Опера для детей «Кошкин дом»
Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балеты имени А.Малдыбаева, 11.00.
3 февраля. Уикенд в музее
В рамках акции состоится мастер-класс по лепке пластилином для детей от пяти лет и старше. Преподаватель — художник-постановщик Русского театра драмы имени Ч.Айтматова Николай Жестовский. Запись по телефону 0312664959.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.00.
3 марта. Сказка «Красавица и чудовище»
Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
3 марта. Спектакли «Верный друг» и «Токой сааты»
«Верный друг» — история о собаке Акжолтое. Встречи ее с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком. Дети поймут, почему говорят, что лучший друг человека — это собака.
В сказке «Токой сааты» лиса хитростью завладела домиком зайчика, а его самого заперла в погребе. Но недолго ей хозяйничать в домике: друг мишка не только освободил зайчишку, но и заставил лису сидеть в бочке и работать лесными часами.
Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.