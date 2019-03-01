Цифра дня. В Кыргызстане 2 тысячи 137 школ подключены к интернету

В Кыргызстане 2 тысячи 137 школ, или 86 процентов, подключены к интернету. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Отмечено, что 35 школ находятся в труднодоступных горных местностях, где затруднена прокладка волоконно-оптических и беспроводных линий связи.

С сентября 2018 года учителя и школьники Кыргызстана впервые получили в качестве дополнительного образовательного ресурса два мультимедийных комплекса. Учителям предоставлена возможность проходить повышение квалификации и переподготовку онлайн.