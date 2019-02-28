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Общество

Кыргызстан занял 85-е место в Индексе верховенства права

Кыргызстан занял 85-е место из 126 в Индексе верховенства права — 2019, опубликованном международной независимой организацией The World Justice Project.

В новом рейтинге республика поднялась на две строчки вверх, набрав 0,48 балла и заняв 10-е место из 13 в регионе СНГ.

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Индекс верховенства права разработан в 2010 году. Он измеряет достижения стран в области обеспечения правовой среды. Данные объединяют в восемь контрольных показателей: ограничение полномочий институтов власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское и уголовное правосудие.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. Наихудшая ситуация в Демократической Республике Конго, Камбодже и Венесуэле.

Казахстан занял в рейтинге 65-е место, Россия — 88-е, Узбекистан — 94-е, Беларусь — 66-е. Грузия заняла 1-е место из 13 в регионе СНГ и 41-е в глобальном рейтинге. Таджикистан и Туркменистан не представлены.
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