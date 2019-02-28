Кыргызстан занял 85-е место в Индексе верховенства права

Кыргызстан занял 85-е место из 126 в Индексе верховенства права — 2019, опубликованном международной независимой организацией The World Justice Project.
В новом рейтинге республика поднялась на две строчки вверх, набрав 0,48 балла и заняв 10-е место из 13 в регионе СНГ.
Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. Наихудшая ситуация в Демократической Республике Конго, Камбодже и Венесуэле.
Казахстан занял в рейтинге 65-е место, Россия — 88-е, Узбекистан — 94-е, Беларусь — 66-е. Грузия заняла 1-е место из 13 в регионе СНГ и 41-е в глобальном рейтинге. Таджикистан и Туркменистан не представлены.