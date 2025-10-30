Кыргызстан занял 104-е место из 143 в рейтинге верховенства права

Кыргызстан набрал 0,45 балла в Индексе верховенства права за 2025 год и занял 104-е место из 143. Новый рейтинг опубликован международной неправительственной организацией World Justice Project.

В 2024-м республика занимала 101-е место среди 143 государств.

Рейтинг стран составляют с учетом восьми контрольных показателей: ограничение полномочий институтов власти; отсутствие коррупции; открытость государства; правопорядок и безопасность; защита основных прав; регулятивное правоприменение; гражданское правосудие; уголовное правосудие.

Самые плохие показатели у КР по уровню коррупции (0,29 балла и 129-е место) и системе уголовного правосудия (0,32 балла и 117-е место).

Лучший показатель у государства по уровню правопорядка и безопасности (0,76 балла и 61-е место).

Среди стран СНГ Казахстан на 66-м месте, Узбекистан — на 81-м, Беларусь — на 105-м. Россия заняла 119-ю строчку рейтинга. Таджикистан, Туркменистан, Армения и Азербайджан в рейтинге не представлены.

В региональном рейтинге Восточной Европы и Центральной Азии Кыргызстан занимает 12-е место из 15 государств. Лидером региона стала Грузия, за ней следуют Черногория и Косово. Беларусь, Турция и РФ демонстрируют самые низкие показатели в регионе.

Глобальным лидером в рейтинге верховенства права стала Дания. За ней следуют Норвегия, Финляндия, Швеция и Новая Зеландия. Последние места заняли Венесуэла, Афганистан, Камбоджа, Гаити и Никарагуа.