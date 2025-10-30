11:52
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Общество

Кыргызстан занял 104-е место из 143 в рейтинге верховенства права

Кыргызстан набрал 0,45 балла в Индексе верховенства права за 2025 год и занял 104-е место из 143. Новый рейтинг опубликован международной неправительственной организацией World Justice Project.

В 2024-м республика занимала 101-е место среди 143 государств.

Рейтинг стран составляют с учетом восьми контрольных показателей: ограничение полномочий институтов власти; отсутствие коррупции; открытость государства; правопорядок и безопасность; защита основных прав; регулятивное правоприменение; гражданское правосудие; уголовное правосудие.

Самые плохие показатели у КР по уровню коррупции (0,29 балла и 129-е место) и системе уголовного правосудия (0,32 балла и 117-е место).

Лучший показатель у государства по уровню правопорядка и безопасности (0,76 балла и 61-е место).

Среди стран СНГ Казахстан на 66-м месте, Узбекистан — на 81-м, Беларусь — на 105-м. Россия заняла 119-ю строчку рейтинга. Таджикистан, Туркменистан, Армения и Азербайджан в рейтинге не представлены.

В региональном рейтинге Восточной Европы и Центральной Азии Кыргызстан занимает 12-е место из 15 государств. Лидером региона стала Грузия, за ней следуют Черногория и Косово. Беларусь, Турция и РФ демонстрируют самые низкие показатели в регионе.

Глобальным лидером в рейтинге верховенства права стала Дания. За ней следуют Норвегия, Финляндия, Швеция и Новая Зеландия. Последние места заняли Венесуэла, Афганистан, Камбоджа, Гаити и Никарагуа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349071/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
В США популярность Дональда Трампа упала до рекордного минимума
В рейтинге FIFA национальная сборная Кыргызстана поднялась на 105-е место
Кыргызстанка Нурзат Нуртаева в мировом рейтинге UWW заняла третье место
Айсулуу Тыныбекову исключили из мирового рейтинга UWW
Рейтинг одобрения Дональда Трампа в США упал до рекордных 40 процентов
Рейтинг Демократической партии США рухнул до минимума за 35 лет — итоги опроса
Лучшим в мире признан аэропорт Кейптауна в ЮАР, худшим — ​аэропорт Туниса
Бишкек занял 138-е место в рейтинге лучших городов для студентов
Агентство Moody’s повысило прогноз по рейтингу Кыргызстану до позитивного
Китай, Россия и США оказались в тройке лидеров стран, которые назвали угрозой
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
30 октября, четверг
11:49
В РФ предложили освободить некоторых детей мигрантов от теста по русскому языку В РФ предложили освободить некоторых детей мигрантов от...
11:49
В городе Ош запущена новая подстанция «Кен-Сай»
11:45
В Кыргызстане разрабатывается парк электронной коммерции
11:32
Не только наркотики: глава ГКНБ рассказал, какие еще угрозы имеются на границах
11:30
Валентина Шевченко показала тренировку перед защитой своего титула на UFC 322