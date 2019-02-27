В Таласской области задержали браконьера. Охотился на куропаток

В Таласской области задержали браконьера, который незаконно охотился на куропаток. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, браконьера задержали в ущелье Сарымсак Кара-Бууринского района. У него обнаружили шесть убитых куропаток.

В агентстве отметили, что охота на куропаток в Кыргызстане разрешена с первой субботы октября по последнее воскресенье января.

«Составлен протокол. Материалы переданы в Кара-Бууринский РОВД, после дело передадут в суд для взыскания штрафа в 60 тысяч сомов в пользу государства», — сказали в ведомстве.

Кроме того, с браконьера взыщут штраф в 2 тысячи сомов за каждую убитую куропатку.

С 1 января 2019 года вступили в силу новые кодексы «О нарушениях» и «О проступках», где прописаны размеры штрафов за незаконную охоту.