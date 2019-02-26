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Общество

Цифра дня. 10 тысяч 574 человека сидят в тюрьмах Кыргызстана

В Кыргызстане 10 тысяч 574 человека отбывают наказание в местах лишения свободы. Таковы данные Международного центра тюремных исследований (МЦТИ).

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По статистике организации, всего в Центральной Азии 133 тысячи 462 заключенных. Меньше всего в Таджикистане — 9 тысяч 317 человек.

Лидирует по числу заключенных Узбекистан — 43 тысячи 900. В Казахстане — 39 тысяч 219, на третьем месте Туркменистан — 30 тысяч 452 человека.

В связи со вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов в Кыргызстане срок заключения могут изменить 460 осужденным.
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