Дело Омурбека Текебаева рассмотрят в Комитете ООН по защите прав человека

В Комитет ООН по защите прав человека поступили документы по уголовному делу лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом 24.kg сообщили в правовой клинике «Адилет».
«Как только дело официально зарегистрируют и оно будет пронумеровано, члены комитета его рассмотрят и запросят позицию государства», — отметили в «Адилете».
Специалисты пояснили, что после того, как государство даст свой ответ Комитету ООН по защите прав человека по уголовному преследованию Омурбека Текебаева, юристы направят свои контрдоводы.
Защитники Омурбека Текебаева также ходатайствуют о пересмотре его дела по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Параллельно в Генпрокуратуре рассматривается письмо юристов о неправильном подсчете ГСИН срока перевода политика в колонию-поселение.
Уточняется, что в ГСИН не подсчитали сокращение наказания по амнистии на 2 года и 8 месяцев. То есть Омурбек Текебаев должен быть этапирован из ИК № 47, где сейчас находится, в колонию-поселение в марте 2019 года.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
Тверской суд Москвы в ноябре арестовал бывшего депутата Государственной думы, главного свидетеля по делу Текебаева—Чотонова, бизнесмена Леонида Маевского. Его обвинили в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Леониду Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы. В связи с этим подсудимые тоже намерены настаивать на скорейшем пересмотре их дела.