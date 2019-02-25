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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (104)

Дело Омурбека Текебаева рассмотрят в Комитете ООН по защите прав человека

В Комитет ООН по защите прав человека поступили документы по уголовному делу лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом 24.kg сообщили в правовой клинике «Адилет».

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По словам юристов, дело находится в очереди на рассмотрение, порядковый номер ему пока не присвоен, как того требует процедура.

«Как только дело официально зарегистрируют и оно будет пронумеровано, члены комитета его рассмотрят и запросят позицию государства», — отметили в «Адилете». 

Специалисты пояснили, что после того, как государство даст свой ответ Комитету ООН по защите прав человека по уголовному преследованию Омурбека Текебаева, юристы направят свои контрдоводы.  

Защитники Омурбека Текебаева также ходатайствуют о пересмотре его дела по вновь открывшимся обстоятельствам в связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Параллельно в Генпрокуратуре рассматривается письмо юристов о неправильном подсчете ГСИН срока перевода политика в колонию-поселение.

Уточняется, что в ГСИН не подсчитали сокращение наказания по амнистии на 2 года и 8 месяцев. То есть Омурбек Текебаев должен быть этапирован из ИК № 47, где сейчас находится, в колонию-поселение в марте 2019 года.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Тверской суд Москвы в ноябре арестовал бывшего депутата Государственной думы, главного свидетеля по делу Текебаева—Чотонова, бизнесмена Леонида Маевского. Его обвинили в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Леониду Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы. В связи с этим подсудимые тоже намерены настаивать на скорейшем пересмотре их дела.
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