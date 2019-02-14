Дело Омурбека Текебаева направлено на пересмотр

Уголовное дело лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева направлено на пересмотр. Об этом 24.kg сообщили в правовой клинике «Адилет», юристы которой теперь представляют интересы экс-депутата.
По их данным, материалы направлены в Первомайский районный суд. Далее, по процедуре дело должно быть передано в ВС КР.
Защитники Омурбека Текебаева ходатайствуют о пересмотре по новым обстоятельствам в связи с вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-Процессуального кодексов. Адвокаты подчеркивают, что параллельно в Генпрокуратуре рассматривается письмо юристов о неправильном подсчете ГСИН срока перевода политика в колонию-поселение.
Уточняется, что в ГСИН не подсчитали сокращение наказания по амнистии на 2 года и 8 месяцев. То есть Омурбек Текебаев должен быть этапирован из ИК № 47, где сейчас находится, в колонию-поселение в марте 2019 года.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
Тверской суд Москвы в ноябре арестовал бывшего депутата Государственной думы, главного свидетеля по делу Текебаева—Чотонова, бизнесмена Леонида Маевского. Его обвинили в вымогательстве $37,5 миллиона за нераспространение порочащей информации. Леониду Маевскому грозит до 15 лет лишения свободы. В связи с этим подсудимые тоже намерены настаивать на скорейшем пересмотре их дела.