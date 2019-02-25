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Общество

Бланки для Е-загранпаспортов. Все жалобы на тендерную комиссию необоснованные

Независимая комиссия признала все жалобы по тендеру на закупку бланков для биометрических паспортов необоснованными. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Участник тендера Muhlbauer ID Services GmbH подал жалобу с просьбой отменить итоги конкурса. Компания просит проверить документы Garsu Pasaulis, представленные по опыту аналогичных услуг, на соответствие установленным требованиям конкурсной документации. В случае выявления фактов нарушения включить ее в реестр ненадежных поставщиков.

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Независимая межведомственная комиссия изучила конкурсную заявку Garsu Pasaulis на соответствие квалификационным требованиям в части сведений о наличии выполнения аналогичных договоров. Согласно рекомендации Центра выписки личных документов при МВД Литвы от 7 ноября 2018 года, изготовлено и поставлено 2 миллиона 307 тысяч 320 бланков паспортов, из них с начала 2013-го персонализировали 1 миллион 706 тысяч бланков.

В соответствии с информационным письмом Агентства государственной службы Молдовы изготовлено и поставлено 600 тысяч бланков, из них персонализированы 500 тысяч.

Жалобу Muhlbauer ID Services GmbH признали необоснованной.

Ранее жалобу от IDEMIAFrance SAS комиссия также признала необоснованной, но рекомендовала ГКНБ проверить озвученные доводы.
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