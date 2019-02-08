Бланки для Е-загранпаспортов. На что закрыла глаза тендерная комиссия

Почти три месяца потребовалось Государственной регистрационной службе, чтобы выбрать поставщика бланков биометрических заграничных паспортов.

Первое место тендерная комиссия присудила ЗАО Garsu Pasaulis. Компания готова поставлять бланки за 940 миллионов 150 тысяч сомов. ГРС на их покупку заложила 1,2 миллиарда сомов.

24.kg стало известно, что компания не выполнила все условия тендера, но это не помешало ей завоевать миллиардный контракт.

76-й среди влиятельных паспортов мира

По данным Государственной регистрационной службы, новые биометрические загранпаспорта будут отвечать стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В отличие от нынешних паспортов в новых будут встроенный чип и поликарбонатная страница с персональными данными владельца, два метода печати — лазерное гравирование и струйная печать.

Безопасность новых паспортов обеспечат около 40 защитных элементов. Также предусмотрено увеличение количества визовых страниц до 50 для удобства граждан, часто выезжающих в деловые поездки и путешествия, в остальных случаях их будет 34. Новые биометрические загранпаспорта позволят проводить ускоренную автоматическую проверку подлинности и установление личности на пунктах пограничного контроля.

В рейтинге самых влиятельных документов общегражданский паспорт КР находится на 76-м месте.

Компания Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран мира. С прошлого года Кыргызстан не сменил свою позицию и занимает 76-е место. Что касается соседей КР, то паспорт Казахстана занимает 67-ю позицию, Узбекистана и Таджикистана — 80-ю. Российский паспорт расположился на 48-м месте.

Кыргызский паспорт относительно недорогой — 590 сомов. Для сравнения, во Франции загранпаспорт стоит 6,8 тысячи сомов, в Таджикистане — 6,1 тысячи сомов, в Германии — 4,2 тысячи сомов, в России — 4,3 тысячи сомов, в Узбекистане — 1,5 тысячи сомов.

После введения Е-загранпаспортов их стоимость увеличится, по предварительным подсчетам, вдвое. Бланк у Garsu Pasaulis стоит 595 сомов. Готовый паспорт обойдется кыргызстанцам в 972 сома.

По данным Henley & Partners, самым влиятельным считается паспорт Японии. Второе место занимают Сингапур и Южная Корея, третье разделили Франция и Германия.

К слову отметим, что в конкурсе на поставку бланков участвовали компании из Франции и Германии, но тендерная комиссия отдала предпочтение литовской, забраковав европейских паспортных гигантов.

Гонка за миллиард

Из пяти участников наименьшую цену предложила Muhlbauer ID Services GmbH — 686 миллионов 772 тысячи 250 сомов. Veridos GmbH оценила поставку бланков в 936 миллионов 347 тысяч 750 сомов, ЗАО Garsu Pasaulis — в 940 миллионов 150 тысяч сомов, IDEMIA France SAS — в 948 миллионов 713 тысяч 750 сомов.

Самую высокую цену выставила банкнотная фабрика Национального банка Казахстана — 1 миллиард 257 миллионов 847 тысяч 112,5 сома.

По итогам длительного обсуждения тендерная комиссия отклонила все заявки, оставив Garsu Pasaulis и IDEMIA France SAS.

Из двух компаний предпочтение отдали той, что предложила наименьшую цену.

Банкнотная фабрика Национального банка Казахстана не прошла отбор из-за того, что не предоставила сведения, подтверждающие наличие оборотных средств в достаточных объемах для выполнения договора. У нее также отсутствуют перечень закупаемых товаров и график поставок. Нет и письменной доверенности лицу, подписавшему конкурсную заявку на право принимать обязательства от имени участника.

Одним словом, по мнению членов тендерной комиссии, Банкнотная фабрика НБ РК пошла на тендер абсолютно неподготовленной и незаинтересованной в получении контракта.

Veridos GmbH также не соответствует требованиям ГРС. Она не представила копии договоров на исполнение аналогичных проектов, акты приема-передачи, сверки, указанные в сведениях о наличии опыта участника.

Напомним, Veridos — совместная компания Giesecke&Devrient, которая ранее выиграла тендер на поставку биометрического оборудования, и Bundesdruckerei GmbH (аналог Госзнака в Германии).

Забраковали в тендерной комиссии и самое дешевое предложение от Muhlbauer ID Services GmbH. Компания якобы не представила копии договоров на исполнение аналогичных проектов, не рассказала о видах оборудования, которое будет использовано для изготовления бланков, не составила таблицу цен.

Соринки и бревна

Безусловно, отбор подрядчика должен быть тщательным и беспристрастным. Но почему тендерная комиссия указала на недостатки одних компаний, а у другой их вовсе не заметила?

В сведениях о наличии опыта аналогичных поставок Garsu Pasaulis указала три договора.

В 2014-2018 годах она изготавливала бланки дипломатических паспортов и электронных биометрических паспортов для граждан Литвы. Сумма контракта — 954 миллиона 219 тысяч 278 сомов.

Второй договор — покупка литовских национальных электронных дорожных документов (бланки биометрических паспортов в формате ID-3) на 1,8 миллиарда сомов. Дата исполнения — 2010-2014 годы.

По условиям тендера участники должны предоставить сведения о наличии опыта выполнения не менее двух проектов изготовления электронных паспортов в течение последних пяти лет с подтверждением успешной персонализации бланков общим объемом не менее 2 миллионов штук на сумму не меньше, чем конкурсная заявка участника.

По третьему договору Garsu Pasaulis еще не выполнила обязательства. Он заключен с 2017 по 2020 год на изготовление паспортов для граждан Молдовы.

По данным Литовского центра персонализации, по первому договору Garsu Pasaulis изготовила чуть больше 1,2 миллиона паспортов.

Агентство государственных услуг Молдовы сообщало, что выдача паспортов нового типа начнется с 5 февраля 2018 года. Следовательно, в 2017-м Garsu Pasaulis еще не обеспечивала паспортами молдаван.

С учетом того что общее население Молдовы 3,5 миллиона человек, вряд ли с февраля по ноябрь 2018-го им успели выдать как минимум 800 тысяч паспортов. К тому же, как можно приписывать в опыт выполненных работ незавершенный контракт?

К слову отметим, что решение принимала комиссия из 11 человек.

В нее вошли Русланбек Сарыбаев, Жылдыз Джайлообаева, Улан Балтабаев, Кубат Черикчиев, Калыйбубу Жунусова, Рустамбек Шабыев, Махабат Пратова, Тынчтыкбек Самаков, Уланбек Рысбеков, Сагынбек Ибраев, Анара Джунушева.

Сомнительный аудит

Перед заключением контракта тендер должен проверить независимый аудит. Государственная регистрационная служба доверила процесс компании «Аудит Профи Групп», которая за 10 тысяч сомов готова взять ответственность за сделку на миллиард сомов.

«Аудит Профи Групп» часто выступает аудитором в государственных закупках. В 2016 году компания проверяла покупку угля на ТЭЦ Бишкека на 1,8 миллиарда сомов и закрыла глаза на имеющиеся нарушения. Компания проводила аудиты и по другим крупным сделкам в энергокомпаниях.

Зачастую крупные сделки «Аудит Профи Групп» проверяет за несколько тысяч сомов. К примеру, продолжение строительства рынка в сельской управе Кызыл-Суу за 22,1 миллиона сомов аудиторы проверили за 12 тысяч сомов.

В 2017 году Генеральная прокуратура объявляла тендер на проведение аудита за 30 тысяч сомов. «Аудит Профи Групп» согласилась выполнить услуги за 14,8 тысячи сомов.

Кажется странным, что за аудит по строительству сельского рынка «Аудит Профи Групп» взяла больше, чем за тендер, касающийся покупки документов государственного значения.

По этой закупке слишком много вопросов. Не исключено, что поигравшие участники подадут жалобу. Надеемся, и правоохранительные органы обратят внимание на то, как проходил тендер.