В БГК недовольны, что до сих пор не проверили кафе, где обнаружили дробь в супе

Посетитель одного из кафе обнаружил в супе из собачьего мяса дробь. Но заведение до сих пор не проверили контролирующие службы. Об этом на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям Бишкекского городского кенеша заявил депутат Сиябек Абдрахманов.
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Замначальника Бишкекской городской инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Шамен Сыдыков сказал, что ведомство имеет право на внеплановую проверку, только если будет заявление от граждан. Он добавил, что за готовые блюда отвечает санэпидемслужба.