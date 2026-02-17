08:39
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

В ЕАЭС ужесточили фитосанитарный контроль из-за использования фиктивных бумаг

Совет Евразийской экономической комиссии изменил правила карантинного фитосанитарного контроля на территории ЕАЭС.

По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, новые правила касаются случаев, когда в фитосанитарном сертификате указывают получателя подкарантинной продукции, который фактически не принимает товар.

Изменения внесены в пункт 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля, действующего с 2010 года. Если уполномоченный орган страны назначения выявит, что получатель в документах не совпадает с реальным, он направит уведомление государству отправления.

В случае повторного нарушения поступит второе уведомление, а уполномоченный орган страны отправления откажет в выдаче следующего фитосанитарного сертификата в адрес получателей из этой страны назначения. Ограничение будет действовать 60 календарных дней.

Решение направлено на борьбу с фиктивными данными в документах и усиление контроля за перемещением подкарантинной продукции внутри Союза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362212/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин усилил правила карантинного фитосанитарного контроля в Кыргызстане
Грузы с нарушением фитосанитарных требований ЕАЭС не допустят в Кыргызстан
Картофель из России не пропустили в Кыргызстан
Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров
За 11 месяцев в КР недопущено 562 тонны грузов, нарушающих фитосанитарные нормы
Кыргызстан за семь месяцев не пропустил 445 тонн грузов из соседних стран
Проблем с пропуском машин с сельхозпродукцией на кыргызско-казахской границе нет
Не тот фитосанитарный сертификат. В Кыргызстан не пропустили груз из Казахстана
Фитосанитарный контроль возобновили в пункте пропуска «Ак‑Жол»
Фитосанитарный контроль за ввозом арбузов и дынь усилили в Кыргызстане
Популярные новости
Лидером среди стран ЕАЭС по&nbsp;ввозу новых легковых авто в&nbsp;Россию стал Кыргызстан Лидером среди стран ЕАЭС по ввозу новых легковых авто в Россию стал Кыргызстан
В&nbsp;ГНС рассказали, что меняется в&nbsp;проверках после внедрения системы &laquo;Салык Кузот&raquo; В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»
В&nbsp;2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану&nbsp;1,5 миллиона тонн ГСМ В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;ближайшее время запустят систему быстрых платежей В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
17 февраля, вторник
08:20
В ЕАЭС ужесточили фитосанитарный контроль из-за использования фиктивных бумаг В ЕАЭС ужесточили фитосанитарный контроль из-за использ...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 февраля, понедельник
23:40
Новый тренд. Производители хотят выпускать смартфоны с экранами больше 7 дюймов
23:26
Казахстан стал лидером ЕАЭС по росту цен на бензин
23:03
Зимняя Олимпиада. Тимур Шакиров не смог финишировать в первой попытке в слаломе
22:57
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снижается
22:46
Чудаки парковки. В Бишкеке паркуют авто на тротуарах, перекрывая путь пешеходам