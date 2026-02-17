В ЕАЭС ужесточили фитосанитарный контроль из-за использования фиктивных бумаг

Совет Евразийской экономической комиссии изменил правила карантинного фитосанитарного контроля на территории ЕАЭС.

По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана, новые правила касаются случаев, когда в фитосанитарном сертификате указывают получателя подкарантинной продукции, который фактически не принимает товар.

Изменения внесены в пункт 3.2 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля, действующего с 2010 года. Если уполномоченный орган страны назначения выявит, что получатель в документах не совпадает с реальным, он направит уведомление государству отправления.

В случае повторного нарушения поступит второе уведомление, а уполномоченный орган страны отправления откажет в выдаче следующего фитосанитарного сертификата в адрес получателей из этой страны назначения. Ограничение будет действовать 60 календарных дней.

Решение направлено на борьбу с фиктивными данными в документах и усиление контроля за перемещением подкарантинной продукции внутри Союза.