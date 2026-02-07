10:04
Власть

Кабмин усилил правила карантинного фитосанитарного контроля в Кыргызстане

Кабинет министров внес изменения в постановление №66 от 16 февраля 2024 года, касающееся дополнительных мер по обеспечению карантинной фитосанитарной безопасности. Документ направлен на повышение эффективности контроля и предотвращение ввоза опасных вредителей и заболеваний растений.

Согласно обновлениям, постановление дополнено новым пунктом, предусматривающим утверждение порядка проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля. 

Изменения приняты во исполнение требований Закона «О карантине растений».

Постановление вступит в силу через семь дней.
