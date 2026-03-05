12:34
Экономика

Повторные нарушения фитосанитарных норм грозят экспортерам запретом на 60 дней

Кыргызстанские экспортеры продукции растительного происхождения могут столкнуться с запретом на вывоз товаров сроком до 60 дней в случае повторных нарушений фитосанитарных правил. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Центра «Кыргызэкспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров.

По его словам, вопрос усиления фитосанитарного контроля обсуждался на специальном заседании в 2025 году. Теперь при пересечении границы к отправителям предъявляют строгие требования.

В документах обязательно должны быть указаны точные адреса и контактные данные как грузоотправителя, так и грузополучателя. При первом нарушении, касающегося карантинного регулирования, обеим сторонам выносят официальное уведомление. В случае повторного нарушения со стороны одного и того же юридического лица или ИП, департамент химизации, защиты и карантина растений будет отказывать в выдаче фитосанитарных сертификатов в течение 60 дней.

Урмат Такиров подчеркнул, что для сезонной продукции ограничение в два месяца является критическим. 

Фермеры и производители должны максимально ответственно подходить к заполнению документов, проведению лабораторных испытаний, соблюдению температурного режима и требований по фумигации (обеззараживанию) продукции. 

«Наши экспортеры должны понимать, что 60 дней ограничения на вывоз — это очень серьезно для сезонного товара. Все профильные службы открыты для консультаций, мы призываем предпринимателей обращаться к ним заранее, чтобы обеспечить правильность выполнения всех требований», — отметил глава центра.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364649/
просмотров: 185
