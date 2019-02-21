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Общество

Уголовное дело эксперта Эрнеста Карыбекова направлено на пересмотр

Адвокаты эксперта Эрнеста Карыбекова ходатайствуют о пересмотре его срока заключения. Об этом 24.kg сообщил председатель комитета по защите прав политзаключенных Сапар Аргынбаев.

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По его словам, документы отправлены на пересмотр в связи с вступлением в силу новой редакции УПК КР.

Отметим, Эрнест Карыбеков приговорен судом к 14 годам лишения свободы по статье «Укрывательство преступления» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 3. Обвинение в попытке насильственного захвата власти с него снято. 

Отметим, что осужденные вместе с Эрнестом Карыбековым Кубанычбек Кадыров и Бектур Асанов досрочно освобождены.
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