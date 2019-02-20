Право на проведение народных курултаев надо узаконить. Создана рабочая группа

Для реализации положений Конституции о праве граждан проводить народные курултаи образована рабочая группа, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Ее возглавил полномочный представитель главы государства в Жогорку Кенеше Курманбек Дыйканбаев.

Экспертам поручено в срок до 1 сентября 2019 года подготовить и внести предложения по разработке законодательства о народных курултаях, оформленные при необходимости в виде отдельных законопроектов.

В группу вошли депутаты парламента, чиновники госорганов и представители общественных организаций.

Ранее об узаконивании института курултая вопрос поднимали политики и парламентарии.

Как отмечал, например, лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов, в Кыргызстане проводят курултаи, а закона нет. По его словам, в Конституции есть институт курултая. Но Жогорку Кенеш на протяжении нескольких лет не может принять закон о курултаях, который должен определить, какими полномочиями он обладает, как должен проводиться.