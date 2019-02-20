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Общество

Мэрия Бишкека все-таки строит дом. Жители сообщили, что начали рыть котлован

В 5-м микрорайоне Бишкека на участке, где муниципалитет хочет построить дом, начали рыть котлован, несмотря на протесты местных жителей. Об этом сообщила 24.kg член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, вчера на участке вырубили деревья.

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«Мы выяснили, что разрешение на снос выдало Чуй-Бишкекское территориальное управление охраны окружающей среды и лесного хозяйства ГАООСиЛХ. Но это муниципальная земля, должно быть разрешение Бишкекзеленхоза, а в предприятии нам сказали, что его не давали», — сказала она.

Светлана Антропова добавила, что сегодня на участке начали рыть котлован.

«Мэр Азиз Суракматов обещал приостановить строительство до изучения всех документов. Почему начаты работы? Мэрия Бишкека, являясь собственником земельного участка и заказчиком, не может остановить строительство в 5-м микрорайоне? Неужели депутаты городского кенеша продавили вопрос?» — отметила она.

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Противоречивый проект. Либо детский сад, либо дом для мэрии Бишкека
Правозащитница утверждает, что по градостроительным документам на этой территории должен быть еще один детский сад. Фонд ранее обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность предоставления участка под строительство многоэтажного дома.

Отметим, вопрос строительства дома рассматривали на очередной сессии БГК. Тогда депутат Канатбек Музуралиев поинтересовался, почему приостановлена работа. Он отмечал, что все разрешительные документы есть, и дом строят для сотрудников мэрии. 
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