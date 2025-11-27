«Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана

ОсОО «Ариус КейДжи» основано в 2014 году и специализируется на строительстве объектов различного назначения — от фахверковых домов под ключ до уникальных архитектурных пространств и клубных домов. Компания также оказывает подрядные услуги полного цикла в сфере строительства и реконструкции, включая проектирование, отделочные и инженерные работы.
За годы работы «Ариус КейДжи» реализовала более 20 жилых и коммерческих проектов в Бишкеке и регионах страны. В 2025 году компания завершила строительство клубного дома NAVAKET и готовится к запуску новых инфраструктурных площадок. Под ее управлением создано свыше 200 рабочих мест, что делает компанию значимым работодателем на рынке.
Главный приоритет «Ариус КейДжи» — эстетика города и комфорт будущих жителей. При выборе локаций для застройки команда уделяет особое внимание транспортной доступности, инфраструктуре и удобству проживания. Каждое решение разрабатывается индивидуально, с учетом потребностей клиента и особенностей городской среды.
Компания гордится своими проектами, создавая не просто жилье, а полноценное пространство для жизни, где современная архитектура сочетается с уютом, безопасностью и энергоэффективностью.
Наша миссия — строить не просто здания, а создавать жилое пространство, где люди будут чувствовать себя как дома, ощущая комфорт на каждом шагу.Эрмек Султангазиев
«В ближайшие годы мы планируем расширить портфель проектов, внедрять экологичные технологии, развивать направления энергоэффективного и устойчивого строительства. В приоритете — совершенствование стандартов качества, расширение команды и участие в развитии городской среды в Кыргызстане», — рассказал руководитель компании «Ариус КейДжи» Эрмек Султангазиев.
Эрмек Султангазиев удостоен звания «Почетный предприниматель-2025». Признание получено в рамках проекта Центра аналитики и развития предпринимательства по определению реестра ведущих поставщиков и благонадежных предприятий страны. Премия присуждается руководителям, продемонстрировавшим выдающиеся результаты в бизнесе, устойчивое развитие компании, внедрение инноваций и создание рабочих мест. Под руководством Эрмека Султангазиева компания «Ариус КейДжи» укрепила позиции на рынке, реализовала десятки успешных проектов и заслужила доверие клиентов и партнеров. Признание отражает не только личные достижения руководителя, но и результативность всей команды: сегодня «Ариус КейДжи» действует на уровне лучших стандартов строительной отрасли, вносит весомый вклад в экономику страны — через развитие инфраструктуры, строительство качественного жилья и формирование современной городской среды.
Помимо управления компанией, Эрмек Султангазиев активно участвует в общественных инициативах, направленных на развитие предпринимательства и повышение стандартов в строительной сфере. Поддержка молодых специалистов, участие в профильных форумах, выставках и вклад в формирование профессионального сообщества — важная часть его деятельности.
Компания активно внедряет современные решения в сфере энергоэффективности и устойчивого строительства, участвует в благоустройстве городских территорий и поддерживает образовательные инициативы, направленные на повышение квалификации специалистов строительной отрасли.
«Ариус КейДжи» придерживается принципов открытости, надежности и ответственного подхода к каждому проекту — от первых чертежей до передачи ключей жильцам.
Сегодня «Ариус КейДжи» — это динамично развивающаяся строительная компания с сильной командой профессионалов и амбициозными планами.
