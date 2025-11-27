15:10
«Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана

ОсОО «Ариус КейДжи» основано в 2014 году и специализируется на строительстве объектов различного назначения — от фахверковых домов под ключ до уникальных архитектурных пространств и клубных домов. Компания также оказывает подрядные услуги полного цикла в сфере строительства и реконструкции, включая проектирование, отделочные и инженерные работы.

За годы работы «Ариус КейДжи» реализовала более 20 жилых и коммерческих проектов в Бишкеке и регионах страны. В 2025 году компания завершила строительство клубного дома NAVAKET и готовится к запуску новых инфраструктурных площадок. Под ее управлением создано свыше 200 рабочих мест, что делает компанию значимым работодателем на рынке.

Главный приоритет «Ариус КейДжи» — эстетика города и комфорт будущих жителей. При выборе локаций для застройки команда уделяет особое внимание транспортной доступности, инфраструктуре и удобству проживания. Каждое решение разрабатывается индивидуально, с учетом потребностей клиента и особенностей городской среды.

Компания гордится своими проектами, создавая не просто жилье, а полноценное пространство для жизни, где современная архитектура сочетается с уютом, безопасностью и энергоэффективностью.

Наша миссия — строить не просто здания, а создавать жилое пространство, где люди будут чувствовать себя как дома, ощущая комфорт на каждом шагу.

Эрмек Султангазиев

«В ближайшие годы мы планируем расширить портфель проектов, внедрять экологичные технологии, развивать направления энергоэффективного и устойчивого строительства. В приоритете — совершенствование стандартов качества, расширение команды и участие в развитии городской среды в Кыргызстане», — рассказал руководитель компании «Ариус КейДжи» Эрмек Султангазиев.

Фото компании. Руководитель «Ариус КейДжи» Эрмек Султангазиев

Эрмек Султангазиев удостоен звания «Почетный предприниматель-2025». Признание получено в рамках проекта Центра аналитики и развития предпринимательства по определению реестра ведущих поставщиков и благонадежных предприятий страны. Премия присуждается руководителям, продемонстрировавшим выдающиеся результаты в бизнесе, устойчивое развитие компании, внедрение инноваций и создание рабочих мест. Под руководством Эрмека Султангазиева компания «Ариус КейДжи» укрепила позиции на рынке, реализовала десятки успешных проектов и заслужила доверие клиентов и партнеров. Признание отражает не только личные достижения руководителя, но и результативность всей команды: сегодня «Ариус КейДжи» действует на уровне лучших стандартов строительной отрасли, вносит весомый вклад в экономику страны — через развитие инфраструктуры, строительство качественного жилья и формирование современной городской среды.

Помимо управления компанией, Эрмек Султангазиев активно участвует в общественных инициативах, направленных на развитие предпринимательства и повышение стандартов в строительной сфере. Поддержка молодых специалистов, участие в профильных форумах, выставках и вклад в формирование профессионального сообщества — важная часть его деятельности.

Фото компании. «Ариус КейДжи» реализовала более 20 жилых и коммерческих проектов в Бишкеке и регионах стран

Компания активно внедряет современные решения в сфере энергоэффективности и устойчивого строительства, участвует в благоустройстве городских территорий и поддерживает образовательные инициативы, направленные на повышение квалификации специалистов строительной отрасли.

«Ариус КейДжи» придерживается принципов открытости, надежности и ответственного подхода к каждому проекту — от первых чертежей до передачи ключей жильцам.

Сегодня «Ариус КейДжи» — это динамично развивающаяся строительная компания с сильной командой профессионалов и амбициозными планами.

Наши контакты

Телефон: +996 556 397777

Email: ariuskg@gmail.com
Сайт: www.arius.kg
Instagram: @arius.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/352349/
