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Общество

В Соцфонде объяснили, зачем поменяли окна и двери в ветхом здании

В Соцфонде 24.kg объяснили, зачем поменяли окна и двери в ветхом здании.

Первомайское районное управление Социального фонда в декабре 2018 года на портале госзакупок разместило объявление об установке бронированных дверей и пластиковых окон, поскольку они пришли в абсолютную негодность.

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«До декабря Соцфонд искал альтернативное здание и готовился к переезду, однако поиски были безуспешны. Поэтому решили заменить двери и окна в зимнее время», — отметили в пресс-службе.

В Соцфонде не пояснили, почему участникам тендера не выставили условий, кроме отсутствия задолженности по налогам и отчислениям. Не уточняется, почему подрядчик ОсОО «Крук» не уложился в оговоренную сумму в 166 тысяч сомов.
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