Соцфонд хочет новое здание за $579 тысяч, а бронирует двери в старом. Зачем?

Ранее 24.kg рассказывало, что в Бишкеке Первомайское районное управление Социального фонда покупает здание за 40 миллионов сомов. Читатели возмутились, а чиновники попытались объяснить необходимость переезда.

Здание Первомайского Соцфонда действительно старое. Но зачем устанавливать там бронированные окна и двери, если сотрудники и чиновники решили переехать в новое?

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Чиновники Социального фонда посчитали, что информация о покупке здания за $579 тысяч может нанести необоснованный ущерб репутации ведомства. Они предложили 24.kg удалить или поменять заголовок «Здание за $579 тысяч хочет купить себе Социальный фонд. И только в центре».

Фото 24.kg. Первомайское районное управление Социального фонда

В информации были указаны сведения с портала государственных закупок. Новое здание не менее 700 квадратных метров должно быть приспособлено для административных нужд. В нем должно быть не менее 20 кабинетов, парковка на 10 машин, удобные подъездные пути. Рассматриваются объекты только в центре Бишкека.

Эта закупка вызвала негодование у читателей 24.kg.

«Разве это нормально, что районное управление Соцфонда хочет купить здание за $579 тысяч, когда у нас дефицит бюджета 6 миллиардов сомов? Лучше пусть отдадут пустующие здания Фонда госимущества», — написал читатель.

Финансовая нецелесообразность?

Районное управление Соцфонда КР размещено в здании по улице Манасчи Сагынбая, 121. «Здание 1950 года постройки и находится в аварийном состоянии, отопление отсутствует. Проведение капитального ремонта данного здания является нецелесообразным в финансовом плане, поскольку материально-техническая база здания ветхая и требует полной замены. Относительно технического состояния помещения поступают многочисленные жалобы от пенсионеров и посетителей. Первомайское управление обслуживает около 86 тысяч пенсионеров. На основании изложенного правлением принято решение разрешить Первомайскому районному управлению Соцфонда приобрести административное здание в соответствии с законодательством КР», — говорится в объяснении.

Социальный фонд неоднократно обращался в Фонд управления государственным имуществом о выделении помещения, так как все подразделения находятся на арендованных объектах. Однако на территории Первомайского района не оказалось соответствующего здания.

Бронированные двери и пластиковые окна

Соцфонд четко обозначил свою позицию: ремонтировать здание нецелесообразно, оно находится в аварийном состоянии. При этом в декабре 2018-го на портале госзакупок опубликовано еще одно объявление об установке бронированных дверей и пластиковых окон.

Закупку провели методом прямого договора. В Соцфонде это объяснили просто — срочная необходимость в связи с похолоданием.

«Возникла срочная необходимость в проведении закупок ежедневно потребляемых товаров в связи с обстоятельствами, которые не предвидела закупающая организация», — указано в пояснении.

То есть в Соцфонде не знали, в каких условиях находится помещение, и увидели его ветхое состояние лишь тогда, когда ударили морозы? Неужели именно этой зимой сотрудники начали замерзать и руководство решило заменить окна?

Весьма нелогичные действия, если учитывать, что план закупок на предстоящий год утверждается заранее. В Соцфонде не могли не знать, что в начале 2019-го будет объявлен тендер на покупку нового помещения.

Тем не менее Соцфонд заключает договор с ОсОО «Крук» на 166 тысяч сомов. На эту сумму компания обязалась установить две металлические бронированные наружные одностворчатые двери с доводчиком, одну металлическую бронированную двухстворчатую дверь, две двери из алюминиевого профиля, а также 12 пластиковых окон.

Универсальный подрядчик

Безусловно, в эту сумму компания не уложилась. Соцфонд размещает на портале еще одно объявление о закупке услуг на 36 тысяч сомов. В результате сумма увеличивается до 202 тысяч сомов.

К слову отметим, что второе место в отборе подрядчиков отдали ОсОО «Диарай» с ценовым предложением 168,1 тысячи сомов. Самую высокую цену выставило ОсОО «Ж.Н.М.» — 210,5 тысячи сомов.

Чиновники отдали предпочтение самому дешевому предложению. И даже не удивляет, что в результате оно оказалось одним из дорогих.

Экономить бюджетные деньги в Соцфонде не хотят. Закупку провели весьма субъективно. К поставщикам не выставлено никаких требований, кроме как отсутствие задолженности по налогам и отчислениям. Складывается впечатление, что чиновники абсолютно были не заинтересованы в установке качественных окон.

Вызывает подозрения и поставщик. ОсОО «Крук» зарегистрировано 24 августа 2018-го. За год оно заплатило только 100 сомов за вывоз мусора. При этом из государственного бюджета успело получить 673 тысячи сомов.

Руководит компанией Тологон уулу Омурбек.

ОсОО «Крук» зарегистрировано как строительная фирма. Но сначала она занималась организацией праздников. Большинство заказов было от Аккудук айыл окмоту. Компания провела там День пожилых людей и праздник урожая.

Строительством как таковым она не занимается. Ее привлекали для мелкого ремонта, в том числе и мостов, поставки хозтоваров, ноутбуков, мебели, ГСМ, искусственной елки.

На этом странные закупки через «Крук» не закончились. Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния заплатил ей 10 тысяч сомов за изготовление бланков.

Не удивимся, если и после этой публикации руководство Социального фонда поспешит обвинить журналистов в нанесении их репутации необоснованного ущерба.