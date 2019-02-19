В Бишкеке хотят открыть новую станцию экстренной помощи. У БГК просят финансы

Центр экстренной медицины планирует открыть новую пилотную многопрофильную подстанцию в южной части Бишкека. Помещение уже нашли, остается открытым вопрос о финансировании. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша сообщил глава службы «103» Искендер Шаяхметов.

Он сообщил, что на территории городского перинатального центра (роддом № 4) есть пустующее здание прачечной.

«Мы запросили средства на его ремонт и реконструкцию и открытие новой подстанции. В ней будут специализированные бригады: кардиологические, инсультная, педиатрические. Таким образом мы приблизим специализированную помощь жителям густонаселенных южных микрорайонов», — сообщил Искендер Шаяхметов 24.kg.

По его словам, на ремонт требуется 5 миллионов сомов, еще 1 миллион — на реконструкцию.

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Искендер Шаяхметов отметил, что сейчас подстанция, обслуживающая южные микрорайоны, расположена в здании Международного университета науки и бизнеса. В начале января появилась информация, что подстанцию выселяют.

«Нам временно предоставили другое помещение, но мы все равно там на птичьих правах», — отметил он.

Депутаты БГК пообещали изучить данный вопрос.