В Бишкеке высадят более 10 тысяч саженцев

В 2019 году в столице высадят более 10 тысяч саженцев. Об этом на рабочем совещании в мэрии заявила директор Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева.

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По ее словам, для озеленения города используют стандартный посадочный материал из собственного питомника. Высота саженцев составляет около 1,2- 1,7 метра .

Эльнура Жолдошева отметила, что посадки запланированы на 69 улицах Бишкека и в семи парках. Кроме того, в городе высадят более 2,2 миллиона однолетних цветов. В оранжереях предприятия их уже посеяли.

Глава Бишкекзеленхоза добавила, что в столице три зоны, для каждой определен свой процент приживаемости. «В верхней — до 30 процентов, в средней — до 20 процентов, в нижней — до 15 процентов. Приживаемость стандартного посадочного материала определяется этими категориями», — сказала она.

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Эльнура Жолдошева заметила, что для покрытия потребности озеленения нужно высаживать не менее 15 тысяч саженцев ежегодно. «Это с учетом расширения зеленой территории. Пока мы можем сажать только по существующим территориям», — рассказала она.

Директор Бишкекзеленхоза пояснила, что в планах муниципалитета разбить три новых парка в южной части города общей площадью более 15 гектаров и провести реконструкцию существующих.