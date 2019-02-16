В Республиканской инфекционной больнице лечатся 59 больных корью

На сегодня в Республиканской инфекционной больнице находятся 59 больных корью. Об этом 24.kg сообщил главный врач лечебного учреждения Гульжигит Аалиев.

По его словам, накануне в больницу с корью обратились семь человек. Шесть из них госпитализировали. Все больные находятся в отделении реанимации. Однако жизни пациентов ничего не угрожает.

«Более половины пациентов — это дети старше одного года, которые не получили прививку от этого заболевания», — подчеркнул Гульжигит Аалиев.

Напомним, что среди стран Центральной Азии наибольшее количество заболеваний корью в 2018 году приходится на Кыргызстан. Из-за высокой заболеваемости корью эксперты ВОЗ дали республике статус возобновления эндемической циркуляции вируса кори.