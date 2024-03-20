Вспышка кори. Зарегистрировано уже более 6 тысяч случаев

С начала года зарегистрировано 6 тысяч 81 случай заболевания корью. Об этом на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что вспышка началась в 2023 году, было зарегистрировано 7 тысяч 46 случаев.

«Из-за сезонности заболевания, рост идет в осенне-зимний период, год начался напряженно», — сказала она.

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Гульбара Ишенапысова добавила, что по выполнению протокольного поручения кабмина усилена работа по локализации вспышки. В частности проводится кампания по дополнительной иммунизации, внесены изменения в календарь прививок — передвинут возраст получения второй вакцины с 6 лет на 2 года. Ведется активная работа с ДУМК, так как большая часть отказов от вакцинации (48 процентов) происходит по религиозным причинам.

Ишенапысова добавила, что специфического лечения от кори не существует. При этом заболевание убивает иммунитет. «Переболевших детей выписывают с очень ослабленным иммунитетом. Потребуется около года на его восстановление, и в течение этого времени ребенок будет открыт для инфекций», — сказала она.