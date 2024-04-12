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Общество

Прививка от кори приводит к аутизму? Медики развенчивают мифы

Между прививками и аутизмом нет никакой связи. Об этом заявили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Отмечается, что в 1999 году исследователь Брент Тейлор и его коллеги провели тщательно контролируемое исследование, в рамках которого проверили связь между прививкой от кори, эпидемического паротита и краснухи и развитием аутизма.

Они проверили данные о 498 детях, страдающих от аутизма и нарушений аутистического характера. Для исследования выбрали записи о детях, страдающих от аутизма в округе North Thames (Англия), до 1988- го (в 1988 году эту прививку добавили в календарь прививок в Великобритании) и после.

Специалисты пришли к следующим выводам:⠀

  • процент привитых детей одинаков среди детей, страдающих от аутизма, и среди детей, не страдающих от него;
  • не выявлены различия в возрасте, в котором диагностирован аутизм у привитых детей и у непривитых;
  • промежуток времени от вакцинации до первых симптомов аутизма был различным в каждом случае.

«Эти выводы подтверждают, что биологическая связь между прививкой и заболеваемостью отсутствует», — отмечают в центре.

О самом большом исследовании, проверявшем связь между прививками и аутизмом, было сообщено в престижном американском издании The New England Journal of Medicine в ноябре 2002-го. В нем приняли участие 537 тысяч детей из Дании, часть которых была привита, а другая нет. Их проверили спустя шесть лет после вакцинации, и распространенность аутизма была одинаковой среди обеих групп.

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«Причиной распространения мифа о существовании связи между вакцинацией и аутизмом стала статья британского врача Эндрю Уэйкфилда, которая в 1998 году появилась в журнале The Lancet. Свои выводы он сделал на основании наблюдений за 12 детьми. Спустя время Генеральный медицинский совет Великобритании инициировал глобальную проверку и поднял все сведения о детях, которые участвовали в том эксперименте. Проверка показала, что данные сфальсифицированы. Кроме того, был обнаружен конфликт интересов — исследование финансировалось юристами, которые искали подтверждение вреда комплексной вакцины. The Lancet в итоге отозвал публикацию, а Эндрю Уэйкфилда лишили медицинской лицензии и права заниматься медицинской деятельностью», — добавили в РЦУЗ.

Отметим, что на 8 апреля в Кыргызстане зарегистрировали уже 7 тысяч 864 случая кори. Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.

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