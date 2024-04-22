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Общество

В Кыргызстане запущена Европейская неделя иммунизации

В Кыргызстане с 22 по 28 апреля пройдет Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) под лозунгом «Защита поколений». Об этом заявили сегодня на пресс-конференции.

Основная цель — повысить осведомленность общественности о важности иммунизации как одной из основных профилактических мер против инфекционных заболеваний.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в КР Ливиу Ведраско подчеркнул, что вакцины внесли свой вклад в здоровье и благополучие каждого человека, живущего сегодня в Европейском регионе ВОЗ, в том числе и в Кыргызстане.

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«Последние 60 лет иммунизация спасла больше детских жизней, чем любое другое медицинское вмешательство. Мы добились значительных успехов в области иммунизации благодаря самоотверженной работе наших медработников, поддержке правительства и сотрудничеству с партнерами. Вместе мы расширили доступ к вакцинам, охватив даже самые отдаленные и уязвимые слои населения. Однако еще остается много чего добиться», — сказал он.

Ливиу Ведраско отметил, что, несмотря на достигнутый прогресс, остаются люди, неохваченные иммунизацией и тем самым незащищенные. Отказы от прививок остаются сегодня ложкой дегтя и одной из причин повторной вспышки кори. В этой связи нужно усиливать работу.

По данным РЦИ, с начала 2024 года в КР зарегистрировано 8 тысяч 29 случаев кори. Вакцинация остается наиболее эффективным средством предотвращения распространения кори и других болезней.

На брифинге отмечено, что вместе с другими странами Европейского региона ВОЗ в 2002-м Кыргызстан был сертифицирован как государство, свободное от полиомиелита. В последние годы при поддержке ГАВИ, ВОЗ и ЮНИСЕФ в Национальный календарь прививок КР включены несколько новых вакцин, в том числе против вируса папилломы человека, пневмококковая, инактивированная полиомиелитная и ротавирусная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292211/
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