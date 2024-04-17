Вспышка кори. В Кыргызстане зарегистрировано уже более 8 тысяч случаев

На 15 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 8 тысяч 209 случаев кори. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Эксперты по-прежнему наблюдают интенсивную циркуляцию вируса в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях.

Высокий рост в этих регионах связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых к заболеванию лиц.

«Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых», — сказали в центре.

Министерство здравоохранения усилило профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с корью. В ведомстве призывают родителей сделать прививку ребенку. «Тем самым вы обеспечиваете безопасность и защиту от серьезного заболевания для него и окружающих», — отмечают в РЦИ.