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Общество

Вспышка кори. В Кыргызстане зарегистрировано уже более 8 тысяч случаев

На 15 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 8 тысяч 209 случаев кори. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Эксперты по-прежнему наблюдают интенсивную циркуляцию вируса в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях.

Высокий рост в этих регионах связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых к заболеванию лиц.

«Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых», — сказали в центре.

Министерство здравоохранения усилило профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с корью. В ведомстве призывают родителей сделать прививку ребенку. «Тем самым вы обеспечиваете безопасность и защиту от серьезного заболевания для него и окружающих», — отмечают в РЦИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291805/
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