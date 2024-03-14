Вспышка кори в Кыргызстане. В Национальный календарь прививок внесли изменения

В календарь профилактических прививок внесли изменения — вакцинация второй дозой краснушно-паротитно-коревой вакцины перенесена с возраста шесть лет на возраст два года. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

Решение принято на основании научно-обоснованных рекомендаций Научно-технической группы экспертов по иммунизации.

В ведомстве отметили, что ситуация по кори остается напряженной. На 12 марта зарегистрировано 5 тысяч 446 случаев. С целью снижения заболеваемости корью среди детей от одного года до четырех лет Научно-технической группой экспертов по иммунизации рекомендована ревакцинация против кори и краснухи детям в возрасте двух лет, так как в этом возрасте прививка снизит риск заражения корью среди восприимчивых детей.

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«Сокращение интервала иммунизации против кори обеспечит долгосрочную защиту и устойчивость организма к возбудителю кори», — объяснили в Минздраве.

Вакцинация — это эффективное и экономически выгодное средство защиты против инфекционных болезней, известное современной медицине. Чем больше людей имеют иммунитет к той или иной болезни, тем меньше вероятность у остальных заболеть, тем меньше вероятность возникновения эпидемии.