23:58
USD 89.49
EUR 97.78
RUB 0.98
Общество

Вспышка кори в Кыргызстане. В Национальный календарь прививок внесли изменения

В календарь профилактических прививок внесли изменения — вакцинация второй дозой краснушно-паротитно-коревой вакцины перенесена с возраста шесть лет на возраст два года. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

Решение принято на основании научно-обоснованных рекомендаций Научно-технической группы экспертов по иммунизации.

В ведомстве отметили, что ситуация по кори остается напряженной. На 12 марта зарегистрировано 5 тысяч 446 случаев. С целью снижения заболеваемости корью среди детей от одного года до четырех лет Научно-технической группой экспертов по иммунизации рекомендована ревакцинация против кори и краснухи детям в возрасте двух лет, так как в этом возрасте прививка снизит риск заражения корью среди восприимчивых детей.

Читайте по теме
Вспышка кори. Врачи рассказали, как распознать болезнь

«Сокращение интервала иммунизации против кори обеспечит долгосрочную защиту и устойчивость организма к возбудителю кори», — объяснили в Минздраве.

Вакцинация — это эффективное и экономически выгодное средство защиты против инфекционных болезней, известное современной медицине. Чем больше людей имеют иммунитет к той или иной болезни, тем меньше вероятность у остальных заболеть, тем меньше вероятность возникновения эпидемии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289037/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Вспышка кори. Медработники готовятся ко второму этапу дополнительной иммунизации
Вспышка кори. Врачи рассказали, как распознать болезнь
Вспышка кори. С начала года зарегистрировано почти 5 тысяч случаев
Вспышка кори. Депутат заявила о летальных исходах и попросила усилить вакцинацию
Более 4 тысяч случаев кори с начала года зарегистрировано в Кыргызстане
Вспышка кори. В Минздраве пересматривают календарь прививок
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
С религиозными деятелями Бишкека и Чуйской области обсудили вакцинацию от кори
Более 3,5 тысячи случаев заболевания корью зарегистрировали с начала года
Ситуация с корью в Кыргызстане остается напряженной
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
14 марта, четверг
23:43
В Android появится возможность отправлять SMS через спутник В Android появится возможность отправлять SMS через спу...
23:22
В Чуйской области водитель сбил школьников и скрылся. Его задержали
23:14
Вспышка кори в Кыргызстане. В Национальный календарь прививок внесли изменения
22:55
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики
22:45
В ближайшие 2-3 года Кыргызстан улучшит позиции в Индексе человеческого развития