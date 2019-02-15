В честь годовщины вывода войск из Афганистана выплатят единовременные пособия

Участники боевых действий на территории других государств, семьи погибших военнослужащих получат единовременные пособия в размере 5 тысяч сомов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцразвития, правительство приняло соответствующее распоряжение в связи с 30-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана.

По ее данным, пособия получат инвалиды-военнослужащие, получившие ранение в боевых действиях, участники боевых действий и семьи погибших участников боевых действий на территории других государств при исполнении обязанностей военной службы.

Выплаты начались с 13 февраля, добавили в ведомстве.