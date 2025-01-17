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Общество

Повысить денежные компенсации взамен льгот намерены в Кыргызстане. Кому

В Кыргызстане предлагают увеличить размеры ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот для отдельных категорий граждан. Соответствующий проект-постановления на общественное обсуждение вынесло Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Согласно справке-обоснованию, в 2024 году исполнилось 35 лет со дня выведения войск из Афганистана, а в 2026-м исполнится 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). В этих событиях приняли участие и граждане Кыргызской Республики. Многие из них погибли, умерли либо стали инвалидами.

В Минтруда уточняют: с 1 января 2010 года размеры денежной компенсации составляют от 1 до 7 тысяч сомов, независимо от региона проживания. С тех пор размеры выплат не повышались.

В эту сумму входят: оплата за коммунальные услуги, проезд по территории СНГ и внутри республики, протезирование зубов, слуховые аппараты, очки, путевки на санаторно-курортное лечение, лекарства.

«В последние годы наблюдается повышение цен на первоочередные продукты питания, товары, услуги и лекарства. Это существенно влияет на экономическое положение граждан. В связи с этим предусматривается увеличение размеров денежных компенсаций взамен льгот отдельным категориям гражданам», — поясняют в министерстве.

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Компенсации воинам-афганцам в 2025 году увеличивать не будут — Минфин

Участникам Афганской войны предлагают повысить компенсации на 2-3 тысячи сомов, семьям погибших военнослужащих при исполнении обязанностей — на 1 тысячу сомов; инвалидам, пострадавшим вследствие аварии на ЧАЭС, и лицам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, — на 3 тысячи сомов, ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, а также семьям погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни — на 1 тысячу сомов.

Отмечается, что дополнительная потребная сумма с 1 января 2025 года предусмотрена в республиканском бюджете.

Напомним, в октябре 2024-го представители Минфина заявляли в парламенте, что компенсации воинам-афганцам в 2025 году увеличивать не будут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317094/
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