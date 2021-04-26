Памятник ветеранам в селе Люксембург восстановили. Вандалов не нашли

В селе Люксембург восстановлен ранее разрушенный вандалами памятник военнослужащим, погибшим в Афганской войне и Баткенских событиях. Об этом 24.kg рассказал председатель Иссык-Атинского общества воинов-афганцев Александр Юдаков.

«Отремонтировали памятник сами ветераны, своими силами за сутки. Приезжал Дастан — скульптор из села Боконбаево, которому мы в свое время заказывали мемориал. Вандалов милиция пока не нашла. Думаю, что и не найдут», — отметил Юдаков.

Напомним, в ночь на 17 апреля неизвестные разрушили памятник. Они отломали руку солдата и испортили внешний вид монумента. Монумент был установлен 15 февраля.