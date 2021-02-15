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Власть

Садыр Жапаров обратился к ветеранам войны в Афганистане

Президент Садыр Жапаров обратился к ветеранам афганской войны по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана.

«Уважаемые участники афганской войны! По традиции каждый год 15 февраля мы отмечаем День памяти погибших в боях воинов-интернационалистов. Афганская война длилась 9 лет 1 месяц 19 дней. За эти годы Афганистан прошли 620 тысяч военнослужащих Советской армии, в том числе более 7 тысяч кыргызстанцев. За мужество, героизм и отвагу орденами и медалями было награждено более 200 тысяч военнослужащих, рабочих и служащих», — говорится в тексте.

66 военнослужащих стали Героями Советского Союза, в их числе два наших земляка Сергей Гущин и Юрий Исламов.

«Воины-интернационалисты не только воевали, но и восстанавливали Афганистан, обеспечивали продовольствием, медикаментами, строили социальные объекты. Воины-афганцы и сегодня с честью выполняют свой гражданский долг — вносят вклад в развитие ветеранского движения нашей страны. Они ведут большую работу по оказанию помощи своим боевым товарищам, занимаются патриотической работой, готовят молодое поколение защитников отечества. К 32-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана желаю всем ветеранам-интернационалистам, родным и близким крепкого здоровья, удачи, добра и благополучия!» — отмечено в поздравлении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183408/
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