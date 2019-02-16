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Общество

В Бишкеке откроют кружки для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Бишкеке откроются кружки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, аким Октябрьского района Ренат Айтымбетов, директор районного центра детского творчества «Шайыр балалык» Нелля Амантаева и представитель центра образования района определили в жилмассиве «Кок-Джар» помещение для организации кружков.

«Теперь 150 детей смогут посещать различные кружки по развитию, в том числе уроки по рисованию, прикладному творчеству и хореографии. Дети будут распределены по классам в соответствии с возрастом и интересами», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что в центре детского творчества «Шайыр балалык» работают 83 кружка, которые посещают более 4,6 тысячи детей и подростков.
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