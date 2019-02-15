Верховный суд просит признать антиконституционным ежегодный отчет в парламенте

Верховный суд Кыргызстана просит Конституционную палату признать антиконституционным ежегодный отчет председателя в Жогорку Кенеше. Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что регламент ЖК предусматривает заслушивание ежегодной информации председателя Верховного суда о деятельности судебной системы. Однако в Основном законе в компетенции Жогорку Кенеша отсутствует такое полномочие.

«Государственная власть в КР основывается на принципе разделения. Оспариваемая норма закрепляет доминирование законодательной ветви власти над судебной, что влечет за собой нарушение принципа разделения и снижает уровень независимости судебной власти», — поясняют в Верховном суде.