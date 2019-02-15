Афиша на выходные: 16-17 февраля

Театр

16 февраля. Сказка «Играем Андерсена»

Сценическая версия сказки «Гадкий утенок» Андерсена.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 14.00.

16 февраля. Опера «Аида»

Действие происходит в Мемфисе и Фивах во времена владычества фараонов. В опере повествуется о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды, дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

16 февраля. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

17 февраля. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы А.Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

17 февраля. Водевиль «Пятьдесят оттенков Чехова»

Спектакль объединяет три небольших произведения Чехова — «Юбилей», «Медведь» и «Предложение». Каждое из них перенесено в определенную эпоху, в том числе и в наши дни, и отражает не утратившие своей актуальности трагикомические аспекты жизни человека. Зрителя ждет музыкальная комедия с танцами, авторской музыкой и живыми песнями.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

16 февраля. Концерт группы «Элес»

Для тех, кто бывал на концертах группы, будет открытием, насколько свежим и неожиданным может быть исполнение любимых песен. Гости — Аяна Касымова и Нурсултан Азыкбаев.

«Асанбай-центр», 19.00.

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16 февраля. Концерт проекта «Лето из пакета»

«Лето из пакета» — акустический проект, созданный руками и головами трех человек из группы «Стереомарт». Стиль неоднозначный, неодносложный и нескучный. Вероятно, есть смысл послушать, но лучше потанцевать.



Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

16 февраля. Концерт музыкантов Next Notes (Алматы)

Next Notes — это музыкальный проект, цель которого — продвижение оригинальных композиций и коллаборации в разных жанрах, стилях и на разных языках.

Оlolohaus (бульвар Эркиндика), 18.00.





16 февраля. Вечер музыки и поэзии

Это будет предвесенний вечер. Проведите его в душевной компании.

Арт-кафе Studio247, 18.00.

16 февраля. Концерт Эркина Турдубаева

Ритмы зажигательных танцев, фанк, соул, блюз. Эркин Турдубаев — человек, создающий настроение.

Насладитесь красивым баритоном любимого исполнителя!

Арт-кафе Studio247, 21.00.

16 февраля. Музыкальный вечер



В программе звучание этнических инструментов — флейты, укулеле, мантры различных культур, душевные песни под гитару, поэзия.

Студия «Ананда», 17.00.



16 февраля. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

17 февраля. Central Asia Games Show

Мероприятие позволит объединить предпринимателей, студии, разработчиков и всех причастных к производству игр в рамках одного мероприятия. На CAGS приглашены гости с Украины, из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая и других стран.

«Асанбай-центр», 10.00.

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Выставки, ярмарки

8-20 февраля. Выставка Каныбека Тойчиева

На экспозиции представлено более 30 живописных пейзажей и натюрмортов.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-17.00.

13 февраля — 5 марта. Выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»

Когда вы увидите картины художника, вам не придется задаваться извечным вопросом, о котором люди спорят веками, пытаясь определить тончайшую грань между эротикой и порнографией. Выразительная и открытая нагота, искренняя и правдивая. И никакой академичности, впрочем, как и у большинства художников, живописавших сокровенное.

«Галерея М», 17.30.

16 февраля. Открытие фотовыставки «Сомнения, путь к успеху»



Молодые талантливые фотографы впервые представят широкой публике часть своих работ и творческих проектов. Их творческие поиски и открытия стали поводом дебютной экспозиции. У каждого художника свой взгляд на этот мир, и каждый имеет право на жизнь.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 16.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

16 февраля. Тренинг «Управление личными деньгами и семейным бюджетом»

Тренинг научит вас ставить четкие финансовые цели, анализировать свои доходы и расходы, вести свой личный финансовый бюджет, покажет, как рассчитать риски и доходность по ценным бумагам и многое другое. Регистрация по телефону 0559610025.

Финансовая компания «Сенти», 10.00.

16 февраля. Семинар Time & Stress Management для старшеклассников

На практическом семинаре вы узнаете, как справиться со школьной нагрузкой еще и дополнительными занятиями и кружками, еще и с друзьями успеть пообщаться.



Ololohaus, 13.00.

Для детей

16 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

16 февраля. Мастер-класс «Я умею»

Дети от 7 до 12 лет создадут красивое одеяльце. Также их ждут дружеское чаепитие и чтение интересных книг. Регистрация по телефону 0558855809.

Книжный магазин «Раритет», 12.00.

16 февраля. Арт-уроки для детей



В эту субботу пройдут мастер-классы, на которых дети создадут подарки к 23 февраля. В стоимость включены материалы.

Excellent English School, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30.

16 февраля. Сказка «Жила-была Сыроежка»

Злой Мухомор задумал избавиться от обитающих на солнечной полянке добрых и веселых съедобных грибов. Для этого он вместе с поганками похитил ключ от волшебного сундучка. А волшебный он потому, что управляет дождем. И кто знает, как бы повернулись события, если бы ни храбрость Сыроежки и ее верных друзей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

16, 17 февраля. Кулинарные мастер-классы

Дети приготовят капкейки в стиле единорогов и бургеры на черной булке. Фартуки и чепчики выдаются. Регистрация по телефону 0703617665.

Студия Parfe, 10.00 и 13.00.

17 февраля. Уик-энд в музее

В рамках акции состоится мастер-класс по технике «Обратная пластилинография» для детей от пяти лет и старше. Преподаватель — художник-постановщик Русского театра драмы имени Ч.Айтматова Николай Жестовский. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.00.

17 февраля. Детский спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

17 февраля. Спектакли «Не улетай!» и «Шайыр достор»

«Не улетай!» — невероятная история дружбы аистенка и пугала.

«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.