Чиновники еще не решили, как поделить деньги «Безопасного города»

Чиновники еще не решили, как поделить деньги по проекту «Безопасный город». В Министерстве финансов 24.kg рассказали, что правительство вернуло на доработку предложенный вариант расщепления.

Ранее 24.kg сообщало, что с каждого оплаченного нарушителем ПДД штрафа концерн радиостроения «Вега» получит по первому лоту 211 сомов, по второму — 224 сома.

К примеру, сумма штрафа составила 1 тысячу сомов, 211 сомов получит «Вега», оставшиеся 789 сомов разделят между собой мэрия Бишкека, МВД и ГКНБ в процентном соотношении. Остаток поступит в бюджет.

Планировалось, что мэрия Бишкека будет получать 30, МВД — 20, ГКНБ — 5 процентов.

Несмотря на то что проект уже работает, чиновники не определились с расщеплением. Вице-мэр Бишкека Максим Ситников рассказал, что окончательный вариант еще не согласован.

В Минфине добавили, что еще до Нового года проект расщепления внесли в правительство, но премьер-министр вернул его на доработку. Документ находится на согласовании с министерствами и ведомствами. После того как будет подписан лист согласования, его вновь внесут в правительство.