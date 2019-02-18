Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Сулайман Иманбаев

Родился 18 февраля 1932-го в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 1960-1975 годы работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975-1982 — замминистра здравоохранения Киргизской ССР, в 1982-1990 — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990-го возглавил Главное управление здравоохранения Бишкека.

Сулайман Иманбаев был одним из организаторов системы здравоохранения страны.

Будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996 года указом президента КР назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей страны.

Умер 23 апреля 2017-го.

Родился живописец Федор Стукошин

Он родился в 1914 году в селе Разрытом Смоленской области. Окончил Омское художественное училище. В Кыргызстане с 1940-го. Участник Великой Отечественной войны, член Союза художников с 1949 года. Преподавал во Фрунзенском художественном училище. Умер в 1974-м.

В историю кыргызского искусства вошел как один из ведущих живописцев послевоенного времени. Автор тематических картин, портретов, замечательных пейзажных этюдов и натюрмортов.

Умер заслуженный артист Кыргызской Республики Аманбек Нуртазин

Родился 7 июля 1939 года в селе Кенес Кордайского района Казахстана. Кыргызский оперный певец, тенор, заслуженный артист Киргизии.

Выучившись вокальному мастерству в Московской государственной консерватории имени П. И.Чайковского, в 1962-м стал солистом Кыргызского государственного театра оперы и балета.

Владея прекрасными актерскими данными, музыкальностью, лирический тенор спел ведущие партии практически во всех постановках театра: «Евгений Онегин» (Ленский), «Борис Годунов» (Юродивый), «Севильский цирюльник» (граф Альмавива), «Отелло» (Кассио), «Манас» (Сыргак), «Ай-Чурек» (Кульчоро), «Олжобай и Кишимжан» (Олжобай), «Кыз Жибек» (Тологон) и другие. Одновременно он возглавлял оперно-хоровую студию главного театра республики.

Как о нем пишут, «сын братского казахского народа внес большой вклад в развитие культуры Кыргызской Республики».

Умер в 2013 году.

У кого намечается той

Бакирдин Субанбеков

Родился 18 февраля 1952 года в селе Кызыл-Октябрь Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша («Бир Бол»).

Назаркул Ишекеев

Родился 18 февраля 1954 года. Председатель Национальной комиссии по государственному языку.

Кожогелди Култегин

Родился 18 февраля 1960 года в селе Алайку. Поэт, драматург, переводчик.

Асель Куламбаева

Родилась 18 февраля 1973 года во Фрунзе. Вице-мэр Бишкека.

Алмазбек Раимкулов

Родился 18 февраля 1977 года. Боксер, более известный по прозвищу Бриллиантовый Малыш (англ. Kid Diamond).

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