Отстрел бродячих животных. В интернете запустили петицию против их убийств

В интернете запустили петицию жителей Кыргызстана против отстрела бездомных животных.

Авторы отмечают, что отстрел является неэффективным и нравственно недопустимым методом регулирования числа бездомных животных.

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«Убийства зачастую происходят в дневное время на глазах детей. Антигуманные и жестокие действия подведомственных городских служб оказывают негативное влияние на воспитание подрастающего поколения и подрывают международный имидж Кыргызстана. Необходимо прекратить культивирование жестокости к живому. Кыргызстан — участник многих международных правовых конвенций и старается придерживаться принципа гуманного цивилизованного подхода в реализации политики во всех сферах», — отмечено в петиции.

В документе говорится, что число бездомных животных увеличивается, несмотря на многолетнюю практику их уничтожения.

«Исключить безнадзорных и бездомных животных в наших условиях отдельными профилактическими мероприятиями невозможно, но последовательно проводимая экологическая и информационная политика на повышение массовой культуры гуманного обращения с животными, пропаганда стерилизации являются актуальными и возможными. Единственная и гуманная альтернатива отстрелу — массовая стерилизация и вакцинация бродячих животных», — говорится в петиции.

На сессии Бишкекского городского кенеша поднимали вопрос о создании в Бишкеке приюта для бездомных животных. Однако он не нашел поддержки у депутатов.