Отстрел бродячих животных. В интернете запустили петицию против их убийств

В интернете запустили петицию жителей Кыргызстана против отстрела бездомных животных.
Авторы отмечают, что отстрел является неэффективным и нравственно недопустимым методом регулирования числа бездомных животных.
В документе говорится, что число бездомных животных увеличивается, несмотря на многолетнюю практику их уничтожения.
«Исключить безнадзорных и бездомных животных в наших условиях отдельными профилактическими мероприятиями невозможно, но последовательно проводимая экологическая и информационная политика на повышение массовой культуры гуманного обращения с животными, пропаганда стерилизации являются актуальными и возможными. Единственная и гуманная альтернатива отстрелу — массовая стерилизация и вакцинация бродячих животных», — говорится в петиции.
На сессии Бишкекского городского кенеша поднимали вопрос о создании в Бишкеке приюта для бездомных животных. Однако он не нашел поддержки у депутатов.