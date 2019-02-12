Приют для бездомных животных. Депутаты БГК не поддержали предложение

Депутаты Бишкекского городского кенеша на очередной сессии БГК спорят о необходимости создания в Бишкеке приюта для бездомных животных.

С инициативой о его создании выступил депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Сайдахмат Исмаилов. Он отметил, что жители, особенно в новостройках, жалуются, что дети боятся ходить в школу из-за бродячих собак.

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Таалайбек Сариев предложение коллеги не поддержал.

Он отметил, что это актуальный вопрос, его неоднократно поднимали депутаты. Вопросом отстрела и отлова бродячих животных занимается Тазалык. По его словам, выделяли деньги на создание приюта, но общественность выразила недовольство. «Если БГК примет решение по приюту, он подвергнется критике. Нам скажут, что у бомжей нет приюта», — сказал он.

Вице-мэр Рыспек Сарпашев ответил, что Тазалык проводит только отстрел и отлов. Он добавил, что, по его информации, средства на создание приюта не выделялись.

Некоторые коллеги поддержали Таалайбека Сариева.

«Я послушал настроение коллег. Все-таки эта проблема существует. Может, вы живете в светлом квартале, а в новостройках дети боятся идти в школу. Давайте поручим акимам, Тазалыку, пусть занимаются этим. Проблема есть, ее надо решать», — сказал Сайдахмат Исмаилов.

Депутат Жумабек Салымбеков заявил, что сессии следует дать протокольное поручение постоянной комиссии по ЖКХ для тщательного рассмотрения вопроса. «Стоит ли создавать приют, сколько для этого нужно средств», — сказал он.

Депутаты его предложение поддержали. Кроме того, спикер БГК Жаныбек Абиров предложил дать протокольное поручение Тазалыку, курирующему вице-мэру и акимам четырех районов проводить тщательную работу по отлову и отстрелу бродячих собак на постоянной основе.