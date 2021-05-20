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Общество

Мораторий кончился. В Бишкеке снова начали отстреливать бродячих собак

В Бишкеке, несмотря на введенный ранее мораторий и уверения властей города о желании пойти навстречу волонтерам, продолжается отстрел бездомных собак. Об этом на своей странице в Facebook сообщили зоозащитники из объединения Straydogs.kg.

«Время 5.20. В квадрате от завода «Дастан» до магазина «Космос» произвели отстрел собак. Настреляли полный кузов и стояли, выглядывали еще. Стреляли прямо возле жилых домов», — написали волонтеры.

Чуть позже на странице появилось и сообщение об отстреле животных на пересечении улиц Кулатова и Панфилова.

«Перестреляли сегодня собак. Их оставалось всего две. Так около ворот и застрелили. Одну успела затащить. А они (отстрельщики) мне сказали: «Зачем она вам, отдайте нам». Прям требовали. Муж похоронил. Нам сказали, что это плановый отстрел. Даже не по заявке убили. А Рыжик уже в кузове лежал. Так и увезли его», — процитировали сообщение бишкекчанки авторы страницы.

Напомним, в начале февраля мэрия Бишкека заявила о введении в столице месячного моратория на отстрел бездомных животных. Власти города также выразили готовность к сотрудничеству с зоозащитниками, для решения проблемы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194592/
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