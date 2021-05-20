Мораторий кончился. В Бишкеке снова начали отстреливать бродячих собак

В Бишкеке, несмотря на введенный ранее мораторий и уверения властей города о желании пойти навстречу волонтерам, продолжается отстрел бездомных собак. Об этом на своей странице в Facebook сообщили зоозащитники из объединения Straydogs.kg.
«Время 5.20. В квадрате от завода «Дастан» до магазина «Космос» произвели отстрел собак. Настреляли полный кузов и стояли, выглядывали еще. Стреляли прямо возле жилых домов», — написали волонтеры.
Чуть позже на странице появилось и сообщение об отстреле животных на пересечении улиц Кулатова и Панфилова.
Напомним, в начале февраля мэрия Бишкека заявила о введении в столице месячного моратория на отстрел бездомных животных. Власти города также выразили готовность к сотрудничеству с зоозащитниками, для решения проблемы.