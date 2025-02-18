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Общество

МП «Тазалык» хочет ввести обязательную стерилизацию и кастрацию бродячих собак

Муниципальное предприятие «Тазалык» хочет ввести обязательную стерилизацию и кастрацию бродячих собак. Об этом на заседании Бишкекского городского кенеша сообщил его директор Жолдош Чуштуков.

По его данным, на отстрел бродячих животных в столичном бюджете в 2025 году предусмотрено более 7 миллионов 430 тысяч сомов. Однако он не помогает снизить популяцию бездомных собак, с каждым годом их число только растет.

На отстрел одной собаки тратится 417 сомов.

«Мы хотим ввести обязательную стерилизацию и кастрацию, то есть я покупаю собаку и несу за нее ответственность в течение двух лет», — сказал Жолдош Чуштуков.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев тоже предложил стерилизовать бродячих животных, а не отстреливать.

«Согласно проведенным расчетам, в год для стерилизации 1 тысячи собак нужно будет потратить 6,12 миллиона сомов, а для стерилизации и вакцинации 10 тысяч собак — 22 миллиона. Но в случае использования этого метода со временем эти траты будут уменьшаться», — пояснял он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320332/
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