В Бишкеке зоозащитники митингуют против отстрела бездомных животных

В Бишкеке на митинг против отстрела бездомных животных вновь вышли зоозащитники и волонтеры.

Акция началась утром возле здания столичной мэрии. Участники развернули транспаранты с призывами остановить жестокость по отношению к животным.

После собравшиеся колонной направились на Старую площадь к зданию Дома правительства.

Напомним, последний раз подобная акция проходила в Бишкеке 10 февраля. Ее организаторам в тот раз удалось достучаться до городских властей.

Мэрия ввела месячный мораторий на отстрел бездомных собак, пообещав рассмотреть иной вариант контроля популяции животных на улицах столицы. Однако спустя месяц отстрел бродячих собак продолжился.