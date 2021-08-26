Жители села Ак-Жол просят избавить их от своры бездомных собак

Жители села Ак-Жол Сокулукского района просят госорганы избавить их от своры собак, среди которых есть бойцовские породы. Об этом они сообщили 24.kg.

«Среди этажных домов № 6 и 7 по улице Абая обосновалась стая собак из 8-10 особей, две из которых бойцовских пород. Мы неоднократно обращались в администрацию села Манас, поскольку на два села одна администрация. Просили пристроить животных в какие-нибудь фонды, но вопрос остается открытым до сих пор. Или реакция властей последует, когда чей-нибудь ребенок пострадает?» — говорится в сообщении.

Фото читателя 24.kg

По словам жителей, они боятся выпускать во двор детей. Люди также обращаются за помощью к представителям фондов по защите бездомных животных в надежде на то, что волонтеры услышат их.