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Агент 024

Жители села Ак-Жол просят избавить их от своры бездомных собак

Жители села Ак-Жол Сокулукского района просят госорганы избавить их от своры собак, среди которых есть бойцовские породы. Об этом они сообщили 24.kg.

«Среди этажных домов № 6 и 7 по улице Абая обосновалась стая собак из 8-10 особей, две из которых бойцовских пород. Мы неоднократно обращались в администрацию села Манас, поскольку на два села одна администрация. Просили пристроить животных в какие-нибудь фонды, но вопрос остается открытым до сих пор. Или реакция властей последует, когда чей-нибудь ребенок пострадает?» — говорится в сообщении.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

По словам жителей, они боятся выпускать во двор детей. Люди также обращаются за помощью к представителям фондов по защите бездомных животных в надежде на то, что волонтеры услышат их.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/205273/
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