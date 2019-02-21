Зоозащитники предлагают принять программу стерилизации бездомных животных

Для уменьшения числа бродячих животных необходимо принять на законодательном уровне программу обязательной стерилизации домашних животных. Об этом на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям Бишкекского городского кенеша заявила представитель зоозащитной организации Бермет Сеитова.

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По ее словам, фонды защитников животных неоднократно приносили в муниципалитет программы, как можно решить проблему, но ни одна из них не нашла поддержку.

«Сегодня волонтеры занимаются тем, что должно делать государство. Отлавливают животных, стерилизуют, находят хозяев. У некоторых по 20-40 питомцев живет», — сказала Бермет Сеитова.

Она отметила: мировой опыт показывает, что число бездомных животных увеличивается из-за недобросовестных хозяев, которые выбрасывают, не кормят, не задумываются о приплоде. В Кыргызстане добавляется самовыгул.

«Есть несколько способов регулирования: приют и усыпление, стерилизация, отстрел, работа с сознанием населения. Во многих странах владельцы платят штрафы за выброс животных на улицу, в Италии есть даже факт уголовного наказания за это. Владельца осудили на год», — рассказала представитель зоозащитной организации.

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По ее мнению, строительство приюта для бездомных животных — недостаточно эффективный и дорогой способ решения проблемы. «Лучший путь — стерилизация. После чего бродячих животных можно возвращать в среду, находить хозяев. Агрессивных, больных животных можно усыплять. Число постепенно будет снижаться», — подчеркнула Бермет Сеитова.

Напомним, что на очередной сессии БГК подняли проблему бродячих животных и создания приюта. Однако она не нашла поддержки у депутатов. Избранники решили рассмотреть вопрос в профильной комиссии.

Руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев заметил, что на отстрел животных уходит около 3 миллионов сомов.