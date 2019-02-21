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Общество

Зоозащитники предлагают принять программу стерилизации бездомных животных

Для уменьшения числа бродячих животных необходимо принять на законодательном уровне программу обязательной стерилизации домашних животных. Об этом на заседании постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям Бишкекского городского кенеша заявила представитель зоозащитной организации Бермет Сеитова.

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По ее словам, фонды защитников животных неоднократно приносили в муниципалитет программы, как можно решить проблему, но ни одна из них не нашла поддержку.

«Сегодня волонтеры занимаются тем, что должно делать государство. Отлавливают животных, стерилизуют, находят хозяев. У некоторых по 20-40 питомцев живет», — сказала Бермет Сеитова.

Она отметила: мировой опыт показывает, что число бездомных животных увеличивается из-за недобросовестных хозяев, которые выбрасывают, не кормят, не задумываются о приплоде. В Кыргызстане добавляется самовыгул.

«Есть несколько способов регулирования: приют и усыпление, стерилизация, отстрел, работа с сознанием населения. Во многих странах владельцы платят штрафы за выброс животных на улицу, в Италии есть даже факт уголовного наказания за это. Владельца осудили на год», — рассказала представитель зоозащитной организации.

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По ее мнению, строительство приюта для бездомных животных — недостаточно эффективный и дорогой способ решения проблемы. «Лучший путь — стерилизация. После чего бродячих животных можно возвращать в среду, находить хозяев. Агрессивных, больных животных можно усыплять. Число постепенно будет снижаться», — подчеркнула Бермет Сеитова.

Напомним, что на очередной сессии БГК подняли проблему бродячих животных и создания приюта. Однако она не нашла поддержки у депутатов. Избранники решили рассмотреть вопрос в профильной комиссии. 

Руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев заметил, что на отстрел животных уходит около 3 миллионов сомов. 
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