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Общество

На республиканскую олимпиаду Минобразования потратит более 4 миллионов сомов

На проведение двух этапов республиканской олимпиады Минобразования потратит более 4 миллионов сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок. 

Ведомство объявило тендер на закупку услуг независимой организации для проведения олимпиады.

В требованиях говорится, что олимпиаду должна проводить независимая организация, специализирующаяся на независимой оценке в области образования. У нее должны быть опыт проведения широкомасштабных оцениваний, олимпиад, тестирований и многочисленная база обученных администраторов.

Организация должна обеспечить разработку олимпиадных заданий с соблюдением секретности; высокое качество олимпиадных заданий; объективное проведение олимпиады; секретность заданий во время проведения олимпиады. 

Отмечается, что олимпиадные задания должны быть разработаны по кыргызскому языку и литературе, а также русскому языку и литературе отдельно для школ (классов) с кыргызским и русским языками обучения, английскому языку, математике, информатике, физике, химии, биологии, географии и истории.
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