360 иностранцев сидят в тюрьмах Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, на стадии разработки находится законопроект о выдворении граждан других государств после отбывания срока. Раньше такой нормы не было. Куда девались судимые здесь иностранцы, никто не знал. Не было и учета иностранцев, нарушивших правила пребывания в Кыргызстане, но не депортированных.

Депутаты считают, что с принятием законопроекта проблема не решится. Необходим комплекс мер, в том числе определение финансирования для создания мест содержания иностранных нарушителей.