02:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

360 иностранцев сидят в тюрьмах Кыргызстана

360 иностранцев сидят в тюрьмах Кыргызстана. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, на стадии разработки находится законопроект о выдворении граждан других государств после отбывания срока. Раньше такой нормы не было. Куда девались судимые здесь иностранцы, никто не знал. Не было и учета иностранцев, нарушивших правила пребывания в Кыргызстане, но не депортированных. 

Депутаты считают, что с принятием законопроекта проблема не решится. Необходим комплекс мер, в том числе определение финансирования для создания мест содержания иностранных нарушителей.
Ссылка:
просмотров: 1356
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек вошел в тройку самых дешевых городов мира для проживания экспатов
Иностранцам теперь нужно всего два документа, чтобы получить работу в КР
Добро пожаловать! В КР опять заговорили про туристический сбор для иностранцев
В Кыргызстане утвердили трудовую квоту для иностранцев на 2018 год
Чиновники в Кыргызстане не дают разрешения на работу иностранцам
В Кыргызстане предлагают изменить процедуру выдачи виз
Покупка недвижимости в Кыргызстане иностранцами. Плюсы и минусы поправок
В Кыргызстане трудятся представители 90 стран мира
Чиновников, допустивших сделку купли-продажи земли с иностранцем, будут судить
В Кыргызстане предлагают ввести для иностранцев туристический взнос
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. За&nbsp;полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений «Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений
&laquo;Безопасный город&raquo;. Какая скорость считается нарушением ПДД «Безопасный город». Какая скорость считается нарушением ПДД
&laquo;Безопасный город&raquo;. Почему количество нарушений за&nbsp;ночь изменилось? «Безопасный город». Почему количество нарушений за ночь изменилось?
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Бизнес
СКИДКИ в&nbsp;O!Store: 30&nbsp;процентов на&nbsp;все смартфоны&nbsp;LG СКИДКИ в O!Store: 30 процентов на все смартфоны LG
Спешите! Остался месяц до&nbsp;окончания акции &laquo;Плати картой&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Спешите! Остался месяц до окончания акции «Плати картой» от «Бакай Банка»
Сотрудничество Lalafo и&nbsp;мобильного оператора&nbsp;О! продолжается! Сотрудничество Lalafo и мобильного оператора О! продолжается!
&laquo;Газпром нефть Азия&raquo; в&nbsp;четвертый раз получила награду &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; «Газпром нефть Азия» в четвертый раз получила награду «Лучший налогоплательщик»