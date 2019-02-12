Цифра дня. В Кыргызстане выявили 607 фактов незаконной вырубки деревьев

В Кыргызстане в 2018 году выявили 607 фактов незаконной вырубки деревьев. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента развития лесных экосистем Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Нурлан Жумаев.

По его словам, ущерб от незаконных действий злоумышленников составил 6 миллионов сомов. Половина суммы возмещена.

«По сравнению с 2017-м количество фактов незаконной вырубки деревьев снизилось на 200 случаев. Наше сообщество учится бережно относиться к природе. Если раньше люди из деревьев строили дома, то теперь они ими просто топятся. Благодаря тому, что Кыргызстан входит в ЕАЭС, к нам поступает древесина из России. Стоимость нашей древесины сравнялась с российской», — сказал Нурлан Жумаев.

Он добавил, что по факту незаконной вырубки деревьев в лесах Джети-Огуза и Каракола проводятся следственные действия. Из госагентства уволено 20 сотрудников.