Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан

Улица Боконбаева на участке от бульвара Молодой Гвардии до улицы Асаналиева (Некрасова) стала односторонней. Предположительно это связано с открытием нового участка дороги и попыткой разгрузить транспортный поток. Но на этом изменения не закончились.

Утром очевидцы заметили, как рабочие обрезают ветви деревьев вдоль улицы. По словам одной из бишкекчанок, ветви выглядели зелеными и живыми, с листочками.

«Когда я начала снимать, мне прямо на камеру работники говорили, что они сухие. Да за что же у нас так ненавидят «легкие» города? Они в каком-то другом Бишкеке живут, видимо?» — возмущается женщина.

На опубликованных фотографиях, по словам очевидцев, действительно видны зеленые ветви, что ставит под сомнение необходимость их удаления.

