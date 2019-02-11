Все для пациентов. В Нацгоспитале рассказали, зачем проводят оптимизацию

В Национальном госпитале проводят не реорганизацию, а оптимизацию работы. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача Национального госпиталя Бакыт Тологонов.

Напомним, сегодня адвокат заведующей отделением микрохирургии глаза № 1 Национального госпиталя Такен Молдакулов заявил, что в медицинском учреждении проводят реорганизацию, чтобы убрать завотделением.

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«Реорганизация подразумевает изменение организационной структуры. У нас организация не меняется. Мы также остаемся Национальным госпиталем, остается то же количество отделений, у нас идет оптимизация работы», — отметил Бакыт Тологонов.

По его словам, работа по оптимизации началась в начале 2018 года.

«8 января 2019-го заработало новое отделение БРИД неврологии. Оптимизация затронула пять отделений: неврологии № 2 и 3, приемное отделение нейротравмы, реанимации и ПИТ-отделение. Раньше в госпитале не было отделения реанимации для пациентов с неврологическими заболеваниями. Нам приходилось больных после инсульта носить на пятый этаж. Теперь рядом создали реанимационный блок на шесть мест», — отметил он.

Бакыт Тологонов добавил, что оптимизация проводится в целях улучшения качества и доступности медицинской помощи для населения. По его заверениям, она не сказалась на количестве коек и ставок.

«Сейчас проводим расчеты для оптимизации еще трех отделений: челюстно-лицевой хирургии, лор-отделения и глазного отделения. Задача только намечена, а люди уже конфликтуют», — рассказал он.

Бакыт Тологонов не стал комментировать вопрос разногласия между главой Национального госпиталя и заведующей отделением микрохирургии № 1.